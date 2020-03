GANÓ SAN LORENZO San Lorenzo venció anoche 3-1 a Patronato en Paraná por la primera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Superliga. El juego comenzó a favor del local por un gol de Julián Chicco, pero Adam Bareiro niveló las acciones en la primera parte. Y en los siete minutos finales, un doblete de Oscar Romero le dio la victoria al Ciclón, que espera por la asunción de Mariano Soso como nuevo DT. En tanto, en el primer turno de la jornada, Gimnasia de La Plata igualó 0-0 como local frente a Banfield, en otro encuentro correspondiente a la Zona 1 de esta Copa de la Superliga. SIGUE LA FECHA Siempre a puertas cerradas y con el interrogante de lo que sucederá con River Plate, que decidió no presentarse ante Atlético Tucumán (ver aparte), hoy continuará esta primera fecha de la Copa de la Superliga con otros dos partidos de la Zona 1: Independiente recibirá a Vélez en Avellaneda desde las 15.30 horas, mientras que Boca Juniors jugará en Mendoza frente a Godoy Cruz desde las 20.00 horas. En tanto, el encuentro del Millonario está pautado para las 17.45 horas y corresponde a la Zona 2. Aunque la entidad de Núñez ya confirmó que no se presentará en el estadio de Atlético Tucumán. PRIMERA B METRO La octava fecha del Torneo Clausura comenzará hoy con cinco encuentros, que también se disputarán a puertas cerradas: Los Andes vs Almirante Brown (13.10), Comunicaciones vs Talleres de Remedios de Escalda (14.10), Colegiales vs Deportivo Armenio (16.00), San Miguel vs UAI Urquiza (16.00) y Acassuso vs Argentino de Quilmes (16.00). PRIMERA C La novena fecha del Torneo Clausura comenzó ayer con el empate 1-1 entre Ituzaingó y Sportivo Italiano. Y continuará hoy con el duelo entre Laferrere y Berazategui, que se jugará desde las 16.00 horas. PRIMERA D La sexta fecha del Torneo Clausura se pondrá en marcha hoy por la mañana: desde las 11.00, Defensores de Cambaceres recibirá la visita de Juventud Unida. Mañana domingo será el turno de Puerto Nuevo, que visitará desde las 16.00 horas a Sportivo Barracas en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. PRIMERA A FEMENINA En el inicio de la 17ª fecha de la fase regular de la Primera A Femenina, Independiente venció ayer 3-0 como local a Estudiantes de La Plata, que se quedó sin chances de clasificar a la Zona Campeonato. La programación continuará hoy con el duelo que sostendrán El Porvenir y Villa San Carlos (equipos que ocupan los últimos dos puestos de la tabla) desde las 16.00 horas. SUDAMERICANO SUB 20 La Selección Argentina Femenina Sub 20 igualó anoche 1-1 con Bolivia en el Sudamericano que se disputa en San Juan y, de esa manera, no pudo acceder al cuadrangular final que definirá los boletos al Mundial de la categoría. En esta fase final estarán Colombia, Venezuela (por el Grupo A que integró Argentina), Brasil y Paraguay (por el Grupo B).



Breves: Fútbol

14 de Marzo de 2020

