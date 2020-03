Cinco décadas formando generaciones

IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS Entre los distintos reconocimientos que recibió el establecimiento educativo en sus cincuenta años, se destaca una bandera nacional entregada por Elisa Abella, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio . Por otra parte, el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Legislativo el 50vo. Aniversario de la Institución. También fue elevado al Senado de la Provincia de Buenos Aires para que ese cuerpo haga lo propio. ACTO SUSPENDIDO Frente al estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires establecido mediante el Decreto Nº132, por los casos y la posible transmisión del COVID-19 se suspendió el acto previsto para este lunes donde iban a participar funcionarios provinciales, directivos, docentes y ex docentes. La Escuela Primaria Nº 2 Manuel Belgrano inició las clases en el año 1970 con una matrícula de 291 alumnos. Hoy son 500 chicos los que estudian en la institución. "Es un cumpleaños y no deja de ser un festejo. Hay que vivirlo con alegría y con la responsabilidad que esto conlleva" expresó Gabriela Oribones, directora de la institución. El edificio educativo se encuentra ubicado en lo que era la antigua quinta de Viboud en la calle Padre Roza 1018 (ex interno Nº2). Los herederos de Don Feliberto Viboud vendieron las tierras en 1963 al Banco Provincia de Buenos Aires para edificar 320 casas y una escuela, por un total de 12 millones de pesos de la época. Fue así que la Escuela Primaria Manuel Belgrano comenzó a funcionar el 16 de marzo de 1970. La institución tuvo como primera directora interina a la Sra. Aída Sara Rivas de Donattini y en la vicedirección se desempeñó Elda Emilce Siena. En su momento la matrícula era de 291 alumnos, comenzó a funcionar con personal docente provisional que cubrió las 11 secciones de grado. Hoy la institución cuenta con una matrícula de 500 alumnos y en alusión a este día su directora Gabriela Oribones en una charla con La Auténtica Defensa asegura "se vive con muchas expectativas y muchas ansias. Como el cumpleaños nos toca en marzo, que es el inicio del ciclo escolar, todo el año pasado fue un año de reuniones, de acordar, de consensuar y de armar el proyecto" y agrega "como institución tenemos que armar una carpeta (proyecto) y elevar a nuestra superioridad para que sea aprobada". La institución lleva el nombre de Manuel Belgrano, creador de la bandera, lo que suscita el orgullo de la directora "él nos tiñe y enmarca a la institución de celeste y blanco, por eso es el lema de la escuela. Todos los años se tiene muy presente y es nuestro patrono". Cada 20 de junio desplegamos esta bandera por las calles. Es una caminata muy tradicional que se estrenó en el 2012 en el bicentenario, este año se conmemora el bicentenario del fallecimiento por lo que tiene otra connotación". Fue así que el 2019 fue un año de intenso trabajo. Gabriela detalla que cada docente prepara con sus alumnos una actividad para el aniversario. "Los más chicos hicieron tarjetas, souvenirs y los más grandes se refirieron a la historia e información de cómo fue creciendo la escuela. Hay chicos que hicieron agradecimientos por toda la trayectoria que han vivido en la escuela. Otros hicieron maquetas mostrando el antes y el después del edificio". Asimismo los ex-alumnos han colaborado activamente. "Somos un equipo de trabajo, todo el personal está abocado a esta tarea. Es un cumpleaños; no deja de ser un festejo, de vivirlo con alegría y con la responsabilidad que esto conlleva". Hace veinte años que Oribones trabaja en la institución, comenzó como docente y hace cinco años que es la directora, por lo que adoptó a la escuela como algo propio de su vida. "Viví siempre en este barrio, a una cuadra, tengo un sentido de pertenencia muy grande por esta escuela, mis cuatro hijos son egresados de aquí". aseguró contenta. Motivada por la vocación docente continía perfeccionándose. El año pasado terminó un Pos título en Gestión Educativa y participó del Concurso de Directores Titulares (hace doce años que no se hacía en la provincia de Buenos Aires), son tres instancias, se hicieron dos y falta una. "Yo aprobé las dos primeras etapas, me falta una instancia aprobar para ser directora titular. Es un crecimiento personal, profesional y es una gran satisfacción", asevera. En lo que respecta al inicio del ciclo lectivo comenta "mi trabajo es hacer que las cosas sucedan, en lo inmediato está la celebración por los 50 años. Durante el año se realizarán actividades que incluyan a la familia de los alumnos, queremos que sea un año muy bueno y fructífero".

Cinco décadas formando generaciones

