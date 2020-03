El partido se jugará a puertas cerradas desde las 16.00 en cancha de Deportivo Morón. Será el debut de Gastón Dearmas como DT Auriazul. Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo visitará hoy a Sportivo Barracas en un partido que se jugará sin público desde las 16.00 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. Para el Auriazul será el final de una semana con muchos vaivenes. Porque la lluvia canceló entrenamientos y también el encuentro que el miércoles debía disputar como local frente a Claypole por la quinta fecha, postergando así para hoy el debut de Gastón Dearmas como DT del Portuario. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador no variaría lo que tenía pensado para recibir al Tambero y hoy presentaría la siguiente formación: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo, Santiago Palacio; Emmanuel Russo, Nicolás Colombano, Agustín Campana; y Nazareno Gómez. La nómina de convocados para el duelo de esta tarde ante Sportivo Barracas se completa con Esteban Montesano, Sandro Areco, Uriel Huarte, Eliseo Aguirre, Enzo Moreno, Alan y Orlando Sosa. Cuando Puerto Nuevo salga hoy al campo de juego estará ubicado en la 10ª posición del Clausura con 4 puntos, aunque en caso de ganar trepará hasta el 6º puesto, a pesar de tener todavía un partido pendiente. Por su parte, Sportivo Barracas todavía no ha ganado en este certamen: acumula cuatro empates y una derrota en cinco presentaciones. Sin embargo, la tabla más importante para el Auriazul hoy es la General: allí suma 17 unidades y cuenta con cuatro de ventaja respecto al último lugar (Argentino de Rosario tiene 13), al tiempo que se encuentra a 7 de distancia de Juventud Unida y Lugano (24), equipos que comparten el 7º puesto y hoy estarían ingresando al Reducido por el segundo ascenso. Esta sexta fecha del Clausura debió haber comenzado ayer, pero las malas condiciones climáticas obligar a suspender el partido entre Defensores de Cambaceres y Juventud Unida (pasó para el lunes). En tanto, hoy, además de Sportivo Barracas vs Puerto Nuevo, también está programado Lugano vs Argentino de Rosario. Mañana lunes, la acción seguirá con Liniers vs Yupanqui y Central Ballester vs Altas; y el martes se cerrará con Muñiz vs Centro Español y Claypole vs Deportivo Paraguayo. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 26. En 25 partidos, Puerto Nuevo logró 12 victorias, mientras Sportivo Barracas ganó 8. Empataron en 5 oportunidades. El Auriazul marcó 41 goles y el Arrabalero, 30. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 13 partidos: Puerto Nuevo ganó 6 (17 goles) y Sp. Barracas venció en 4 ocasiones (12 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL SP. BARRACAS. De 13 encuentros, Sportivo ganó 5 (18 goles) y Puerto se impuso en 6 (24 goles). Igualaron en 2 ocasiones. EN EL APERTURA. En el primer enfrentamiento de la actual temporada, el pasado martes 15 de octubre de 2019, Puerto Nuevo se impuso 2-0 como local por la 6ª fecha con dos goles de Mariano Filiosi. APOSTILLAS. Como visitante, Puerto Nuevo acumula 5 juegos sin vencer a Sportivo Barracas, con 3 derrotas y 2 empates. El último triunfo en esta condición fue el sábado 30 de octubre de 1999, por la 8ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D: 1 a 0 con gol de Roque Cabezas, en cancha de FC Urquiza. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE La última vez que Sportivo Barracas recibió a Puerto Nuevo fue el martes 25 de agosto de 2015, por la 22ª fecha de la Primera D. Lo hizo en cancha de Sportivo Italiano y el resultado final fue 1-1 con un agónico penal convertido por Sebastián Ferrario. SP. BARRACAS (1): Lucas Roa; Maximiliano Montenegro, Carlos Ricci, Maximiliano Rivas Bolaños, Guillermo Valdez; Diego Dorregaray (Damián Anriquez), Oscar Peñalba, Miller Moreno, Ignacio Acosta (Kevin Juan); Jonathan Pozzo y Patricio Costa Repetto (Santiago Yossini). DT: Damián Infante-Claudio Vidal. SUPLENTES: Walter Cáceres, Mauro Romay, Matías Discenza y Claudio Azaldegui. PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Diego Santoro (Michel Bustamante), Raúl Colombo, Sergio Robles; Tulio Barrios, Matías Bustamante, Sebastián Ferrario, Ramiro Fernández (Pablo Godoy); Gastón Noir (Francisco Bravo) y Nicolás Parodi. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Javier Iglesias, Franco Colliard, Gustavo Roldán y Esteban Soraides. GOLES: ST 17m Patricio Costa Repetto (SB) y 51m Sebastián Ferrario (PN) -p-. EXPULSADO: ST 20m Matías Bustamante (PN). CANCHA: Sportivo Italiano. ÁRBITRO: Gonzalo Beloso.

AGUSTÍN CAMPANA RETORNARÍA HOY A LA TITULARIDAD EN LA PRIMERA FORMACIÓN DE GASTÓN DEARMAS COMO DT AURIAZUL.

#PuertoNuevo Esta tarde se producirá el debut de Gastón Dearmas como DT Auriazul: será desde las 16.00, en el duelo frente a Sportivo Barracas que se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. pic.twitter.com/68B5knNkn5 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 15, 2020

Primera D:

Puerto Nuevo enfrenta esta tarde como visitante a Sportivo Barracas

