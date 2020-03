La 21ª fecha de la Zona B comenzó el viernes por la noche con dos partidos. Por un lado, Defensores de Belgrano (ahora 41 puntos) le ganó 1-0 como local a Santamarina (20) y quedó a tres del líder San Martín de Tucumán (44), que hoy juega en Adrogué. Y por el otro, Atlético de Rafaela (28) se recuperó al vencer 3-2 como local a All Boys (22).

Hoy domingo jugarán: Brown de Adrogué (21) vs San Martín de Tucumán (44) a las 14.10; Quilmes (21) vs Gimnasia de Jujuy (19), a las 16.30; y Tigre (28) vs Instituto (22), a las 17.00. Mañana, además de Deportivo Riestra (32) vs Villa Dálmine (25), también se medirán Chacarita (24) vs Almagro (20) desde las 20.10. Mientras que Gimnasia de Mendoza (27) vs Sarmiento de Junín (34) quedó programado para el martes a las 17.45.

En tanto, la acción de la Zona A se inició ayer con tres partidos. Estudiantes de Buenos Aires igualó 2-2 con Temperley, mientras que Mitre de Santiago del Estero empató 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. En tanto, Alvarado de Mar del Plata perdió 3-0 como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Hoy jugarán: Nueva Chicago vs Ferro Carril Oeste (15.05), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Atlanta (17.00), San Martín de San Juan vs Deportivo Morón (19.00) y Belgrano vs Platense (19.10). Mientras que mañana cerrarán Agropecuario vs Barracas Central (20.00).