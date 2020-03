El encuentro corresponde a la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA. Esta tarde, desde las 16.00, las chicas de Puerto Nuevo recibirán a Sarmiento de Junín por la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA. Será en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco, a puertas cerradas y sin público, después de la disposición del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación acatada por AFA para evitar la propagación del coronavirus. El comunicado firmado por el titular de dicha cartera, Matías Lammens, insta a ´´suspender preventivamente y hasta nuevo aviso la concurrencia de público de cualquier parcialidad en todos los eventos deportivos a desarrollarse en todo el territorio nacional" con el fin "de minimizar el impacto sanitario de la propagación del Covid-19´´. Pero no todo pasa por la pandemia mundial: las lluvias de ayer sábado afectaron el campo de juego del estadio Carlos Vallejos y, de persistir este domingo, podrían derivar en la suspensión del encuentro. Caso contrario, será la segunda presentación de las Auriazules en esta Zona Campeonato, dado que en la primera fecha vencieron como locales 1-0 a All Boys con gol de Karen Ramírez. En tanto, la segunda fecha ya se suspendió el último miércoles a raíz de las intensas lluvias que afectaron la región (las Portuarias debían visitar a Comunicaciones). Por su parte, en la primera fecha, Sarmiento le ganó 1-0 a Banfield con gol de Lucía Mansilla en su única presentación de esta segunda fase del certamen. Para este partido, Puerto Nuevo no podrá contar con su capitana, Marisa González, quien se lastimó la rodilla en el partido contra Banfield el pasado 25 de febrero y se resintió frente a All Boys. Y tampoco tendrá a disposición a Karen Ramírez, expulsada en esa primera fecha. La tercera jornada se completa con los siguientes partidos: All Boys vs. Argentinos Juniors, Banfield vs. Deportivo Español, Ferrocarril Oeste vs. Estudiantes de Buenos Aires, Defensa y Justicia vs. Comunicaciones.

LAS AURIAZULES BUSCAN SU SEGUNDA VICTORIA EN LA ZONA CAMPEONATO.

#PuertoNuevo Se suspendió el partido que las Auriazules debían disputar esta tarde como locales frente a Sarmiento de Junín por la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA. pic.twitter.com/fyvva7k4gO — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 15, 2020

Fútbol Femenino:

A puertas cerradas, las chicas de Puerto Nuevo reciben hoy a Sarmiento (J)

