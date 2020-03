Pavoroso incendio en oficinas de la exMonsanto

Ocurrió ayer por la mañana y generó alarma. Sin embargo, según la empresa, no afectó ni a su personal ni a la operación. Un incendio de considerable magnitud se desató ayer por la mañana en las instalaciones de la exMon-santo ubicada sobre Ruta 6 cerca del acceso principal a la ciudad de Zárate. El hecho causó conmoción en las comunidades aledañas, debido a la fabricación de productos químicos que tiene lugar en las instalaciones de esa planta, ahora propiedad de la alemana Bayer. Según informó la empresa, el siniestro se produjo en un sector de oficinas administrativas y no hubo afectación al personal, la operación o la comunidad. El fuego se inició en la mañana e inmediatamente se activó el Protocolo de Emergencias, dando intervención a la brigada interna de la planta que controló rápidamente el incendio. Posteriormente, arribaron unidades de Bomberos Voluntarios de Zárate para dar soporte y de Defensa Civil, que verificaron que las instalaciones se encuentran en condiciones seguras y que no existe ningún riesgo para la comunidad, informó Bayer. La compañía recalcó además que la planta Zárate "se dedica a la producción de herbicidas siguiendo los máximos estándares de seguridad". "Bayer agradece a los Bomberos Voluntarios de Zárate y Defensa Civil por su rápida respuesta y continua colaboración para garantizar la seguridad de nuestra comunidad", expresó la empresa. CAUSAS Diferentes hipótesis se tejieron alrededor del origen del fuego. De acuerdo a versiones que trascendieron por las redes sociales, un rayo podría haber sido la causa del incendio. Según un audio difundido por WhatsApp, pudo haber sido un cortocircuito. Ninguna de las versiones fue confirmada por la empresa.

#Ahora incendio en depósito de empresa Pampa dentro de Monsanto, Ruta 6 km 83 Zárate. Trabajan varias dotaciones de Bomberos ???? de Zárate. Aparentemente lo tienen controlado. Bomberos de #Campana se prepararon para prestar colaboración si eran convocados. pic.twitter.com/FVJoKgNhh7 — Daniel Trila (@dantrila) March 14, 2020

Pavoroso incendio en oficinas de la exMonsanto

