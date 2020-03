La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Es un ciudadano chino que tiene un supermercado sobre Justa Lima y que volvió de China el martes pasado. Incluso envió a su hija a la escuela. Un ciudadano chino que vive en Zárate con su familia y maneja un supermercado en Justa Lima al 1900, llegó a la vecina ciudad este martes luego de haber viajado a China. El retorno lo hizo en un vuelo de Qatar Airways. Lejos de respetar el período de cuarentena establecido como protocolo preventivo para los viajeros provenientes de aquellos lugares endémicos, abrió su mercado e incluso envió a su hija de 12 años a la escuela. El miércoles por la noche autoridades sanitarias, junto a policía, se hicieron presentes en su domicilio de Villa Fox, donde también funciona el negocio, y se comprobó que tanto él como su familia no presentaban síntomas. A pesar de haber estado en una región donde circula el nuevo coronavirus, el hombre no quiso cumplir con las medidas de aislamiento y tanto él como su esposa, ambos ciudadanos chinos, fueron imputados en una causa penal, se les clausuró el comercio y se les embargó los bienes hasta cubrir la suma de $800 mil. La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. "Sin perjuicio de que es de público conocimiento frente a la emergencia sanitaria mundial actual y sobre todo en consideración a que provenía del foco de contagio primigenio del virus, el comerciante no habría permanecido aislado en su domicilio al retorno de su viaje y regresó a su actividad habitual, es decir a atender el supermercado junto con su esposa", explicó el magistrado. También informó que cuando termine el aislamiento, la pareja será indaga por violar el artículo 205 del Código Penal que establece una pena de prisión de seis meses a dos años "para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia" y también están imputados por el artículo 239 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de quince días a un año la persona que "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

El miércoles por la noche la familia de origen chino fue examinada por las autoridades sanitarias de Zárate. CUARENTENA EN EL BARRIO HÉROES DE MALVINAS (CAMPANA) Fuentes confiables confirmaron a La Auténtica Defensa que una familia que llegó desde EE.UU. este domingo se encuentra en cuarentena, si bien no reportaban síntomas de estar enfermos de Corona Virus. El alerta se confirmó este miércoles, cuando ese país se declaró en riesgo y la madre de dos alumnos quienes concurren a la Técnica 2 y a la Primaria 13 consultó si los podía enviar a la escuela. Además, este viaje se habría concretado con una o dos hermanas de la madre, pero no trascendió si también son de Campana. También se supo que este lunes tendrá lugar una reunión programada de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) el representante de gremio UDOCBA planteará fuera de agenda la posibilidad de suspender las clases en el distrito. "No importa la gestión, históricamente en Campana se tiene a tapar todo, incluyendo dos casos de Meningitis que hubo en el barrio Dallera hace unos años", señaló Pedro Espinoza y no descartó la posibilidad de llamar a una asamblea abierta a sus afiliados para determinar si convocan a una suspensión de clases, en línea con el la visión del gremio a nivel provincial.

Coronavirus:

$800 mil de embargo a vecino de Zárate por no acatar la cuarentena

