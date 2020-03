NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus:

$800 mil de embargo a vecino de Zárate por no acatar la cuarentena Fuentes confiables confirmaron a La Auténtica Defensa que una familia que llegó desde EE.UU. este domingo se encuentra en cuarentena, si bien no reportaban síntomas de estar enfermos de Corona Virus. El alerta se confirmó este miércoles, cuando ese país se declaró en riesgo y la madre de dos alumnos quienes concurren a la Técnica 2 y a la Primaria 13 consultó si los podía enviar a la escuela. Además, este viaje se habría concretado con una o dos hermanas de la madre, pero no trascendió si también son de Campana. También se supo que este lunes tendrá lugar una reunión programada de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) el representante de gremio UDOCBA planteará fuera de agenda la posibilidad de suspender las clases en el distrito. "No importa la gestión, históricamente en Campana se tiene a tapar todo, incluyendo dos casos de Meningitis que hubo en el barrio Dallera hace unos años", señaló Pedro Espinoza y no descartó la posibilidad de llamar a una asamblea abierta a sus afiliados para determinar si convocan a una suspensión de clases, en línea con el la visión del gremio a nivel provincial.

Cuarentena en el barrio Héroes de Malvinas

