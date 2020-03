RIVER NO SE PRESENTÓ

Tal como lo había anunciado el viernes, River Plate mantuvo ayer cerradas las instalaciones del club y, de esa manera, obligó a suspender el encuentro que debía disputar ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Superliga. En las puertas del Monumental, el árbitro Germán Delfino y una escribana labraron el acta correspondiente que pasará ahora al Tribunal de Disciplina. Por esta misma Zona 2 hoy jugarán: Huracán vs Talleres (15.30) y Aldosivi vs Racing Club (20.00). Y mañana lo harán: Lanús vs Argentinos (19.00) y Rosario Central vs Colón (21.10). En tanto, Defensa y Justicia vs Estudiantes fue postergado.

GANÓ BOCA

Por la primera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Superliga, Boca Juniors venció anoche 4-1 como visitante a Godoy Cruz con goles de Julio Buffarini, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Jorman Campuzano (Tomás Badaloni había marcado el transitorio 1-1 para el Tomba). Antes, Independiente le había ganado 1-0 a Vélez con un polémico penal convertido por Silvio Romero. En tanto, el viernes: Gimnasia (LP) 0-0 Banfield y Patronato 1-3 San Lorenzo. Mientras que hoy domingo jugarán: Unión vs Arsenal (17.45) y Central Córdoba vs Newells (22.00).

PEZZELLA, PRIMER CASO

El primer futbolista argentino en dar positivo a un test de coronavirus fue Germán Pezzella, quien actualmente se desempeña en Fiorentina de Italia (es el capitán del equipo). El defensor de la Selección Argentina (había sido citado para la doble fecha de este mes), confirmó la noticia a través de su cuenta de Instragram. "Los síntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados", señaló en el posteo.

DENGUE EN EL ASCENSO

El delantero de Argentino de Quilmes, Francisco Rodrígue (18 años), fue diagnosticado con dengue, aunque se encuentra estable y bajo un tratamiento ambulatorio luego de ser dado de alta. El jugador del equipo que milita en la Primera B Metropolitana fue atendido en un hospital de Bernal y mañana se hará estudios que analizarán los infectólogos.

PRIMERA B METRO

En el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura, Comunicaciones y UAI Urquiza (16 puntos) se treparon a lo más alto de la tabla después de sus respectivas victorias. El Cartero superó 2-1 como local a Talleres (RE), mientras que UAI doblegó 4-2 a San Miguel. Los demás resultados de ayer fueron: Los Andes 1-3 Almirante Brown y Colegiales 1-2 Deportivo Armenio. En tanto, Acassuso vs Argentino de Quilmes fue suspendido a raíz de las lluvias. La programación de esta fecha se cierra hoy con San Telmo vs Tristán Suárez, Flandria vs Sacachispas, J.J. Urquiza vs Fénix y Villa San Carlos vs Defensores Unidos (todos desde las 16.00).

PRIMERA C

Ayer, por la novena fecha del Torneo Clausura, Deportivo Laferrere le ganó 1-0 a Berazategui como local en la continuidad de una jornada que había arrancado el viernes con el empate 1-1 entre Ituzaingó y Sportivo Italiano. Hoy domingo jugarán: Victoriano Arenas vs Argentino de Merlo, Deportivo Merlo vs Midland, Real Pilar vs El Porvenir y Deportivo Español vs Cañuelas. Mañana, en tanto, lo harán: Luján vs Dock Sud, San Martín (B) vs Lamadrid y Excursionistas vs L.N. Alem.

PRIMERA A FEMENINA

Por la 17ª y última fecha de la fase regular hoy se disputarán los partidos que definirán los dos boletos que restan confirmar a la Zona Campeonato: Racing (24), Rosario Central (23) y Lanús (21) luchan por esos dos lugares. La programación para esta tarde es la siguiente: River Plate vs SAT (15.00), Racing Club vs Boca Juniors (16.30), Huracán vs Lanús (16.30), Rosario Central vs Gimnasia LP (16.30) y Excursionistas vs Platense (17.00). En tanto, mañana jugarán San Lorenzo vs UAI Urquiza. El viernes, Independiente le ganó 3-0 a Estudiantes (LP), mientras que ayer, El Porvenir vs Villa San Carlos se suspendió por lluvias.