Roberto Gorbarán asumió en el Secretario Nacional de la FESTIQyPRA

El secretario general del gremio de jerárquicos químicos de la región asumió como secretario de Actas en la entidad que nuclea a varios sindicatos de todo el país. La región tiene representantes en el Secretariado Nacional de la Federación de Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA): esta semana Roberto Gorbarán, secretario general del gremio de químicos jerárquicos, asumió como secretario de Actas. Además, Santiago Helvig, integrante del mismo gremio de supervisores químicos Campana-Zárate, asumió como uno de los tres revisores de cuentas suplente. "Esto tiene dos significados diferentes, uno a nivel institucional y otro a nivel personal", expresó Gorbarán en diálogo con La Auténtica Defensa. "Para el sindicato que represento es algo muy bueno porque nos va a permitir acceder a espacios institucionales que de otra forma no se pueden alcanzar, como reuniones con ministerios o legisladores", comentó. Al mismo tiempo, destacó que "es la primera vez que un gremio de jerárquicos químicos ocupa un lugar de tanta relevancia dentro de la FESTIQyPRA", luego que dicha institución "entendiera que somos todos trabajadores, solo que cada uno con diferentes responsabilidades". "En algún momento no se entendió así y eso les permitía a las empresas dividir a los trabajadores, haciéndoles perder fuerza", sostuvo Gorbarán. En el plano personal, para el referente sindical comandar la Secretaría de Actas "es un desafío enorme" que le demandará intensa capacitación. "Voy a tener que entrenarme en diferentes aspectos porque debo saber proceder, estar al tanto de mis roles, interactuar con abogados y participar de casi todas las reuniones. Es un trabajo que requiere gran entrenamiento", remarcó. También señaló que será una tarea nueva para él vincularse con los distintos gremios que componen la Federación, relacionarse con sus dirigentes y aprender de ellos. "La nuestra es una entidad verdaderamente federal", resaltó. "Todavía me estoy preguntando qué me vieron para ocupar el puesto de secretario de Actas, pero creo que advirtieron la potencialidad del gremio de jerárquicos", afirmó Gorbarán.









Roberto Gorbarán asumió en el Secretario Nacional de la FESTIQyPRA

