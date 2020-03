El tridente Afip, Pami y Anses

"Nosotros no vinimos a hacer asistencialismo, sino a diseñar un programa que por un lado contenga a los más vulnerables, y a su vez esa contención sea un aporte dinamizador de una economía inflacionaria y en recesión", señaló Carlos Ortega, titular del gremio de la ANSeS, mientras participaba de una jornada de control del programa "Precios Cuidados". "Luego de dos años de recesión y ajuste, y con una inflación interanual que superó el 50%, son más de 5 millones de argentinos y argentinas que quedaron tirados a la vera del camino. Una gran mayoría, durante la era Macri, se endeudaron con el ANSeS a tasas impagables para cubrir gastos corrientes, pagar los servicios o directamente medicamentos. Una locura: la ANSeS, que está ahí para sostenerte, te endeuda para hundirte más… Por eso resolvimos la baja en la tasa de interés en esos créditos y la suspensión del cobro de cuotas, y un bono de $5 mil, por ejemplo", señaló esta semana el campanense Carlos "el Toro" Ortega, titular del gremio de la ANSeS. Sus declaraciones tuvieron lugar en la puerta del supermercado Coto de la calle Estrada, mientras participaba junto a su esposa, la diputada provincial Soledad Alonso, y a un grupo de militantes del Frente de Todos de una jornada de control y supervisión del funcionamiento a nivel provincial del programa "Precios Cuidados". En ese sentido, comentó: "Este relanzamiento del programa nacional de "Precios Cuidados", se combina con el "Comprá Cerca" que acaba de diseñar el gobernador Kicillof, y cuyo objetivo no sólo pasa por que la gente pueda acceder a una canasta a un precio razonable, sino también impulsar a cooperativas y pequeñas empresas bonaerenses del rubro de la alimentación para que puedan competir con los grandes formadores de precios, tengan mayor presencia en las góndolas y escalar". Ortega se refirió también a la Tarjeta Alimentar, que pronto será implementada en nuestra ciudad: "Se está implementando en todo el país representa $70 mil millones destinados a asegurar un plato de comida a los que menos tienen, y pronto también llegará Campana, alcanzando a unos 5600 vecinos, e inyectando $15 millones de pesos mensuales para comprar alimentos en nuestra ciudad" y recordó que la AFIP, el PAMI y la Anses pusieron en marcha el reintegro del 15% del monto total de las compras en comercios con tarjeta electrónica para jubilados de la mínima y pensionados, medida que alcanza a unos 7 millones de beneficiarios. "Es un ingreso adicional de 4,4% para quienes cobran la mínima y $5000 millones de pesos anuales que se vuelcan a la economía real. Además, se relanzó el Programa Remediar, que garantizará el acceso gratuito a medicamentos esenciales a más de cinco millones de jubilados y jubiladas, lo cual es un aumento indirecto en el bolsillo del jubilado". "Nosotros no vinimos a hacer asistencialismo, sino a diseñar un programa que por un lado contenga a los más vulnerables, y a su vez esa contención sea un aporte dinamizador de una economía inflacionaria y en recesión. Entre otras medidas, se diseñó una red de contención basada en el tridente AFIP, ANSeS y Pami que por un lado contenga a los más vulnerables, y a su vez esa contención sea un aporte dinamizador de la economía que a pocos días de gobierno ya muestra sus primeros brotes de la mano de la PyMEs, las principales creadoras de empleo: tenuemente, hoy es este sector el que lidera la toma de créditos productivos. No es fácil. Hay que pensar que llevamos 20 meses consecutivos de caída de la actividad industrial, y una capacidad ociosa que roza el 40%, mientras renegociamos cómo pagamos una monumental deuda en dólares que hasta el FMI reconoció que es inviable", concluyó.

