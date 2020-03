P U B L I C









Publicidad Elegido por millones de turistas todos los años, la Riviera Maya se posiciona, y es conocido mundialmente, por la diversidad de sus atractivos. Riviera Maya es el nombre que recibe la franja costera del Caribe mexicano que comprende de Cancún a Tulum, unos 130 kilómetros de costa. En este largo tramo encontramos las tan deseadas playas de arena blanca. Y como suele pasar, las mejores playas no son las más concurridas, la mayoría son bahías de media luna donde los pocos hoteles que hay no son los típicos all inclusive. Esta variada costa se encuentra a lo largo del segundo arrecife de coral más largo del planeta, algo que ha desarrollado una gran infraestructura de buceo. A la hora de mencionar algunas de las cientos de actividades y lugares a recorrer, no podemos dejar de recomendarles las siguientes: Playa del Carmen: Es la ciudad más grande y cosmopolita de la Riviera Maya (entendiendo siempre que Cancún queda fuera de la Riviera), la ciudad se encuentra en constante crecimiento y ofrece al visitante hoteles de diversas categorías, tiendas, platerías, restaurantes de comida internacional, diversión, discotecas a lo largo de su Quinta Avenida, que es peatonal y playas. Además cuenta con su zona hotelera denominada Playacar, que es donde se encuentran los hoteles de mayor categoría, zonas comerciales, zonas residenciales, aviario y campo de golf, desde ahí se puede viajar a la isla de Cozumel, abordando los famosos ferris. Bañarse en un cenote: la palabra "cenote" proviene del antiguo maya y significa literalmente "caverna con depósito de agua". Estas formaciones son cavidades naturales que se han ido moldeando a lo largo de los siglos por la filtración del agua a través de la piedra caliza. Se dice que los mayas los utilizaron para realizar sacrificios y aunque hay muchas teorías sobre su formación les podemos asegurar que es uno de los lugares más espectaculares en los que se podrán bañar. Seguramente han visto más de una foto de algún cenote. Hay cientos dispersos en toda la Riviera Maya. Bucear y hacer snorkel en la barrera de coral: aunque todos conocemos la "Gran Barrera de Coral" de Australia, pocos saben que en la paradisíaca isla de Cozumel se encuentra el segundo mayor arrecife de coral del mundo. Para poder disfrutarlo se puede contratar una excursión antes de salir de viaje, o directamente en Playa del Carmen, o una embarcación directamente en las playas de la isla a la que se llega mediante un servicio de ferry. La variedad de peces y las imágenes del coral son realmente espectaculares. Bañarse con delfines: sin duda alguna una de las actividades estrella de esta zona de México que se puede disfrutar a muy buen precio. Poder acariciar, besar y nadar junto a estos animales marinos tan carismáticos que hacen las delicias de todo el mundo es algo mágico, sin lugar a dudas una experiencia que nunca se podrá olvidar. Ideal para las familias con niños. Río Secreto: Es una reserva natural subterránea descubierta hace poco tiempo a 8 km al sur de Playa del Carmen. Son 15 km de cavernas semi-inundadas, las cuales se pueden recorrer en 3 horas y media viendo sorprendentes formaciones rocosas. Es uno de los paseos imperdibles de México, las fotos y vídeos que se pueden encontrar por internet lo dicen todo. Xel-Há: El acuario natural más grande del mundo ubicado a 48 km. al sur de Playa del Carmen y 18 km. al norte de Tulum. El Parque Xel-Há es considerado el mayor acuario natural del mundo. Acá podrán hacer snorkel para ver los peces de colores nadando debajo suyo, o intentar el "snuba" (una mezcla de buceo con snorkel) para explorar las profundidades de otra manera. Además, podrán estar en contacto directo con manatíes, delfines y rayas, una actividad inolvidable para toda la familia. Es recomendable ir muy temprano para aprovechar el día y reservar las actividades apenas llegan, ya que algunas son con cupo limitado. Chichen Itzá: Las ruinas de Chichen Itzá fueron elegidas como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, y también consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fue una de las ciudades Mayas más importantes, y hoy en día mantiene su importancia como complejo arqueológico, aproximadamente del año 525 DC. Un lugar donde podemos encontrar la Pirámide de Kukulkán, el templo de las mil columnas, el cenote sagrado, el juego de pelota y el observatorio astronómico. La Pirámide de Kukulkán tiene la particularidad que en los equinoccios de otoño y primavera, gracias a un juego natural de luces y sombras, se puede apreciar una ilusión óptica donde pueden ver una serpiente arrastrándose por las escaleras de la pirámide. Los equinoccios puede ser una fecha muy interesante para esta visita. Tulum: es otra ciudad Maya, con la particularidad de ser la única en encontrarse a las orillas del mar caribe. Se dice que en su época, debido a su privilegiada ubicación, era un punto comercial estratégico para la civilización Maya. Es un pequeño sitio arqueológico, pero aun así, es el tercer destino arqueológico más visitado de México, donde además se puede observar paisajes hermosos gracias al azul del mar caribe y el verde de sus bosques, por encontrarse las ruinas construidas sobre un acantilado de frente al mar. Pero Tulum no es solo ruinas y arqueología, también hay muy buenas playas de agua color turquesa con arenas blancas y finas. Playas reconocidas por su tranquilidad, amplitud y ser casi vírgenes. Ideal para darse un baño luego de recorrer las ruinas. Coba: Es un yacimiento arqueológico de la cultura maya precolombina, localizado en el sureste de México, unos noventa kilómetros al este de Chichén Itzá y unos cuarenta al noroeste de Tulum. Además podemos recomendar las siguientes actividades para aquellos que no son de quedarse todo el día en el hotel: Bañarse en un cenote: Una experiencia de ensueño. Existen entre 6000 y 7000 cenotes en la península del Yucatán, con verdaderos paraísos para los buceadores o amantes de la naturaleza en general. Así que tenemos donde elegir a la hora de bañarnos en las aguas cristalinas de los cenotes de la Riviera Maya, unos hundimientos del terreno creados por la filtración del agua, a través de la superficie de la piedra caliza. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Riviera Maya

Por Lic. Guillermo Ceballos

