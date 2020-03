Efemérides del día de la fecha: 15 de marzo

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1983, este día tiene el fin de promover los derechos básicos de todos los consumidores, exigir que los mismos sean respetados y protegidos y protestar por los abusos de mercado que los afectan. El origen de esta celebración se remonta al año 1962 cuando el presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy, abordó formalmente los derechos de los consumidores: "consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. […] Pero son el único grupo importante en la economía que no están organizados eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada." Asimismo, Kennedy estableció cuatro derechos básicos: el derecho a la seguridad (comprar productos que no afecten la salud), derecho a la información (proteger de prácticas fraudulentas), derecho a elegir (acceder a una variedad de productos a precios competitivos) y derecho a ser escuchados (ser escuchados por el gobierno a la hora de implementar medidas). A nivel internacional, en el año 1985, la Asamblea General de la ONU adoptó "Las directrices de la ONU para la protección de los consumidores" mientras que a nivel nacional se puede mencionar la Ley N° 26.992 en la que se estableció la creación del "Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios" con la misión de "monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación". GUSTAVO CERATI GRABA JUNTO A ROGER WATERS "THE CHILD WILL FLY" Corría el año 2008 cuando la Fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS) juntó al ex "Pink Floyd", Roger Waters, con Gustavo Cerati para grabar la canción "The child will fly" ("El niño va a volar"); la misma tenía el objetivo generar conciencia en la sociedad acerca de que la educación temprana interrumpe la transmisión intergeneracional de la pobreza y le abre mayores posibilidades a los niños. Asimismo contó con la colaboración de Pedro Aznar, Shakira y Eric Clapton que ayudaron darle mayor difusión a la canción. En lo que respecta a la grabación Cerati le comentó a la radio "Rock and Pop": "pegué muy buena onda con él y fue muy amable conmigo, compartimos muchos momentos." A pesar de haber sido grabada con anterioridad, la canción se hizo conocida en el año 2012 cuando Roger Waters grabó el videoclip en la Villa 31. SE ESTRENA "EL PADRINO" Un día como hoy en el año 1972, se estrenaba "El Padrino." Dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall y James Caan, la película esta basada en el bestseller "El Padrino" de Mario Puzo publicado en el año 1969: "me avergüenza admitir que escribí ´El padrino´ basándome sólo en investigación. Nunca conocí un gánster verdadero." Una curiosidad es que en un principio el papel de Michael Corleone no iba a ser interpretado por Al Pacino: "Michael Corleone fue y sigue siendo el personaje más difícil que he interpretado. No lo vi como un gánster; sentí que su poder era enigmático. Desafortunadamente la producción no lo vio en el comienzo y pensó en despedirme. […] Nadie más que Francis me quería para el papel. " Considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, en el año 1973 fue galardonada con los Premios Oscar en la categoría "Mejor Película", "Mejor actor" a Marlon Brando que lo rechazó y envió en su representación a una actriz nativa americana, y "Mejor guion basado en material de otro medio" a Francis Ford Coppola y Mario Puzo.

Efemérides del día de la fecha: 15 de marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar