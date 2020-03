Matías Martínez Reina

En simultáneo a la expansión global del coronavirus, los discursos xenófobos dirigidos a la población asiática se reproducen con gran celeridad. Se los puede observar no sólo a través de las redes sociales, sino que también se encuentran presentes en distintos espacios públicos como en colectivos o supermercados. Mientras desde las áreas de gobierno se toman múltiples medidas de prevención para tratar de evitar que el coronavirus se siga expandiendo, existe un virus que se contagia a través de discursos de derecha y que no se combate con alcohol en gel ni desinfectantes. Vivimos en una sociedad en la que existen prejuicios negativos hacia determinados grupos étnicos y nacionalidades. Inmigrantes de países limítrofes como bolivianos, peruanos y paraguayos, suelen ser blanco de burla, rechazo y discriminación. Además de la afluencia de inmigrantes provenientes de los países señalados, en las últimas décadas, Argentina ha recibido a numerosas familias provenientes del este asiático, quienes también suelen ser discriminadas por pertenecer a una cultura muy diferente a la occidental y cristiana. Es muy triste ver distintas imágenes que se viralizan como la de aquel ciudadano chino que en Madrid terminó hospitalizado tras ser agredido por un grupo de extrema derecha al bajar de un transporte público. Del mismo modo, es muy triste ver el espectáculo que se montó con el vecino de Zárate, también de origen chino, sospechado de ser portador del coronavirus. Mientras los agentes sanitarios cumplen a diario con los protocolos de control y cuidado, transeúntes y vecinos se ríen, sacan fotos y realizan filmaciones cual espectáculo circense del siglo XIX, donde al "distinto" se lo exhibe y se lo degrada por el solo hecho de ser diferente. La discriminación es una forma de violencia que trae aparejado el no aceptar al otro tal cual es, con su cultura, su religión, su lengua. La discriminación, el rechazo, el odio hacia el extranjero se denomina xenofobia, cáncer que como sociedad debemos combatir. No podemos lavarnos las manos ante este formato de discriminación orientado hacia el odio al extranjero. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Cómo puede sentirse un ciudadano chino ante las miradas de pánico y desprecio de todo aquel que pasa por su lado? Como sociedad no podemos seguir siendo indiferentes a este problema de escala global. Le tenemos que poner un freno al virus de la xenofobia, y evitar así que se transforme en una "pandemia social". De este modo, la mejor vacuna contra el virus de la xenofobia es la empatía y el respeto por ese otro que pertenece a una cultura que es diferente a la nuestra. Rompamos paradigmas etnocentristas que miden a los demás con la vara de nuestra cultura, seamos respetuosos de la diversidad cultural, aceptemos al otro tal como es.

Xenofobia; el virus que nos aniquila como sociedad

