Dice una fábula que un día la mentira y la verdad se encontraron. La mentira dijo a la verdad: - Buenos días, doña verdad. Y la verdad fue a comprobar si realmente era un buen día. Miró hacia arriba, no vio nubes de lluvia, varios pájaros cantaban y viendo que realmente era un buen día, respondió a la mentira: - Buenos días, doña mentira. Hace mucho calor hoy, dijo la mentira. Y la verdad viendo que la mentira decía la verdad, se relajó. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa, saltó al agua y dijo: - venga doña verdad, el agua está deliciosa. Y una vez que la verdad sin dudar de la mentira se quitó la ropa y entró en el agua, la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad. pero a su vez la verdad no quiso vestirse con la ropa de la mentira, porque sería vergonzante, así que salió desnuda caminando por la calle. Así es que a los ojos de muchas personas "es más fácil aceptar la mentira vestida de verdad, que la verdad desnuda y cruda". Muchas veces aceptamos la mentira por ignorancia, pero tampoco nos interesa averiguar la verdad. Y así cometemos un error, que trae consecuencias, porque "nada que se funda en una mentira puede prosperar". Dice (Proverbios 23:23) "Compra la verdad y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia". (Proverbios 12:22) "Los labios mentirosos son abominación a Jehová; pero los que hacen verdad son su contentamiento". La verdad debe ser buscada. Y no podremos tener la verdad, sino es a través de Cristo. Porque Cristo es La Verdad. Jesús dijo: "Yo soy el camino, y La Verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Nuestra actitud hacia la verdad, determina lo que se resultará en nuestras vidas. Si no amamos la verdad y la ignoramos, nos oponemos a Dios y no seremos libres. "Y conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres". Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. (Juan 8.31,36) Debemos apropiarnos de la verdad, para poder atesorarla y apreciarla en su justo valor. Porque tiene premio, decir la verdad y andar en la verdad. Es decir, aplicarla en nuestra conducta como práctica normal, si nuestra forma de vida es agradable a Dios, Él nos dará sabiduría, conocimiento, gozo y prosperidad. A Dios le gusta la gente que obra dentro del marco de la verdad, que son honestos, íntegros, confiables y que son libres de hacerlo, por su propia decisión y tratan de agradar a Dios. Pero eso se logra mejor, haciéndonos amigos de Jesús. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La mentira"

Por Luis Rodas

