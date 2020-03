"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

30 de noviembre 2019 - Lamezia Terme

P: En el Evangelio apócrifo de Pedro se habla de nubes que brillan y de dos seres que hicieron rodar el sepulcro, entraron allí y después salieron mientras sostenían a otro ser. ¿Es posible que Cristo no haya muerto nunca? ¿Es posible que los discípulos de Emaús hayan encontrado a Cristo en un estado de muerte aparente? Algunos contactados afirman que Cristo está actualmente en vida en un planeta, por lo tanto podría ser que Su presencia sea la de un Extraterrestre que nos ha traído un mensaje y que la Virgen sea una alienígena con la misión de estudiar las culturas que están presentes en la Tierra para traer un mensaje de evolución y redención.

Giorgio: Los parámetros son las bases fundamentales para formar un discurso. Lo que dices corresponde a un determinado parámetro de la muerte, porque dices que Jesús, antes de que los extraterrestres le curaran, había muerto aparentemente. ¿Es posible que los Extraterrestres estén dotados de una tecnología maravillosa capaz de alargar la vida o hasta incluso vencer a la muerte? Y más todavía ¿existe realmente Dios? Para mí Cristo es Dios, pero es mi verdad, no puedo decir: es así.

Nosotros tenemos que tener parámetros para comprender estos conceptos. Lo que tú sustentas es posible, a prescindir del hecho que yo no lo comparta. Yo me cierro detrás de una fe, una creencia que no explica, pero quiero ayudarte a ti y a los que han tenido contactos con estos Seres, porque yo conozco la verdad. Fíate, sé cómo han ido las cosas y os puedo ayudar a que lo comprendáis ya que yo soy uno de ellos. Yo sé como Cristo ha muerto, como ha curado Su cuerpo y como ha resucitado. Por ahora no tengo la posibilidad de decir todo, pero te ayudo dando parámetros: no existe la muerte y tampoco Dios. Existe la Ciencia del Espíritu. No existe Dios sino la inteligencia Onnicreante. No existe la naturaleza viva ni muerta, porque todo es vida. En el cosmos no se contempla la muerte sino la eternidad y la transformación. Existen las dimensiones que expresan la vida sin la muerte: la mineral, vegetal, animal, humana, planetaria, universal, cósmica. Hay seres como Cristo, que pertenecen a las dimensiones más altas que no tienen cuerpo y tampoco alma: son inteligencia pura.

Como científico sin una religión, con estos puntos de referencia puedo decirte como fueron las cosas. Cristo no podía morir ni siquiera si lo hubiera querido, porque la muerte no existe. Le torturaron y destrozaron como a nadie, su corazón se paró, el cuerpo murió, pero Él no murió. Cristo no es un hombre que encarna un espíritu, es una inteligencia que se sirvió de Jesús de Nazareth para hacer Su Obra. Ese Dios que has citado compenetró a Jesús a la edad de treinta años y Le hizo suyo. Por lo tanto Le sanó, no resucitó.

Los señores que movieron la piedra del sepulcro no eran más que científicos de luz. No existe la vida eterna en la materia: existe la vida eterna en el espíritu. Vosotros en la Tierra lo llamáis así, nosotros lo definimos inteligencia. Si digo que Jesús murió y después resucitó es por el mismo motivo por el que no se explican las razones geopolíticas de la traición de Himmler a un niño.

Pier: Nosotros, el pueblo, no tenemos tiempo de estudiar, porque estamos masacrados por el trabajo que nos saca las ganas de vivir. Si tienes en el corazón esa chispa de Verdad que te empuja a investigar, de alguna manera encuentras la fuerza para ir adelante y superas el cansancio. Sin embargo, el pueblo no tiene bases cognoscitivas como para hacer un análisis correcto, por lo que desde un punto de vista puramente didáctico siempre comete el error de razonar a un nivel horizontal, poniendo a todos en un mismo plano. Se olvida que podemos tener el maestro de la guardería, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, del liceo y de la universidad, el máster universitario y el genio. El primer discernimiento está en reconocer quien está hablando y en qué nivel se sitúa, incluso si se trata de un contactado. Si ahora yo subiera a un platillo volador con los Extraterrestres y llegara a las Pléyades, no por eso me convertiría en un científico, yo seguiría siendo siempre el mismo. En los análisis que hace la gente a menudo falta completamente el aspecto total del corpus bíblico profético y de la enseñanza; falta el instrumento cognoscitivo donde se ve la evolución de un discurso, su coherencia y entrelazamiento. Para poder analizar las palabras de un contactado y otro que aparentemente parecen contradictorias, tenemos que tener presente a qué publico está dirigido. La explicación de Giorgio es de alta teología, él ha tocado la esencia científica de la naturaleza de las inteligencias que son eternas, no pueden morir.

Por lo tanto, antes de llegar a conclusiones definitivas o de entrar en confusión, recordémonos siempre, en nuestra búsqueda, a qué nivel se pone la persona que estamos escuchando o leyendo. El recorrido didáctico de los libritos que yo ofrezco, concierne textos que he estudiado, de los cuales confirmo la veracidad y la organicidad de todo el corpus profético del antiguo y del Nuevo Testamento de la historia moderna; no olvidemos que la historia de Cristo no se concluye con los Actos de los Apóstoles, sino que continúa hasta hoy. Es necesario un largo estudio para volverse expertos en un tema tan complejo, difícil e innovadora como lo es la ciencia del espíritu.

Giorgio: El problema más grave que asusta al poder científico, militar y político de la Tierra no es el peligro de que los Extraterrestres pongan fin a las guerras y a las desigualdades. Todos los Estados, la política, las mafias, las religiones del mundo y todos los buenos pensadores tienen un denominador común que mantiene, todavía hoy, la conjura del silencio sobre la presencia extraterrestre. Ahora os tengo que provocar y, ya que tengo los Signos de los Estigmas, no podéis pensar por antonomasia que yo no sea creyente. Yo lo soy, pero el problema más grave de la humanidad es que los Extraterrestres nos demostrarán que Dios no existe. Lo sé que no me comprendéis, sobre todo después de haber dedicado toda la conferencia a hablar de Cristo. Sin embargo, ese Dios que las religiones han construido es una falsa invención. Los Extraterrestres nos enseñarán al verdadero Dios, como Le llamáis vosotros sobre la Tierra. No existen religiones en el universo ni templos dónde adorar las estatuas. Existe una devoción, una adoración a ese Dios que nosotros llamamos Inteligencia Onnicreante. Las oraciones son contemplaciones hacia todo lo que se mueve, el dinamismo del universo es diálogo con todo lo que existe, desde el primer átomo hasta el ser que ya está formado; nuestro Dios es cada cosa que vemos, que se manifiesta. La energía Onnicreante se agrupa en los Soles, que nosotros contemplamos como la expresión de lo que vosotros llamáis Dios, dónde se manifiesta la fuerza creante del átomo de hidrógeno, que es el átomo primordial.

Puesto que para vosotros es incomprensible, os lo explico con otras palabras: Jesús de Nazareth es la verdadera manifestación de Dios. Yo creo en Dios, en los Ángeles, Arcángeles, en los Santos gracias a esta manifestación, así entro en la mente humana con conceptos cósmicos.

Ahora el tiempo ha caducado. Cuando bajen de sus astronaves, que ningún poder militar podrá parar, dirán la verdad y los hombres comprenderán que las religiones han mentido por diez mil años; algunas personas lo hicieron en buena fe, otros no.

Si viajásemos atrás con la máquina del tiempo y tuviésemos que explicar a la gente que nosotros podemos viajar con el avión a 1200 km/h, todos se arrodillarían creyendo que somos divinidades.

Esperamos y veremos que la Verdad se manifestará con toda su grandeza. Demócrito decía que la Verdad se sustrae a la evidencia por su inverosimilidad.

Los extraterrestres admiran nuestra virtud de la fe, aunque la hayan superado hace miles de millones de años, hasta la han olvidado porque su ciencia lo explica todo, no la necesitan. Y es gracias a esta virtud que la inteligencia solar-cósmica se manifiesta todavía. Recordad que la fe es una virtud, no una culpa.

Ingresá a:

Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo

Youtube: La Voz del Águila

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar