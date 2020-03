ENCUENTRO Nº 33. En 32 partidos, Villa Dálmine se impuso 19 veces y Deportivo Riestra, en 3. Empataron en 10 ocasiones. El conjunto Violeta marcó 81 goles y Riestra convirtió 26. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 16 veces: Villa Dálmine ganó 12 encuentros (50 goles) y Riestra no ganó (11 goles). Empataron en 4 ocasiones. COMO LOCAL DEP. RIESTRA. Jugaron 16 partidos: Riestra ganó 3 veces (15 goles) y Villa Dálmine consiguió 7 triunfos (31 goles). Igualaron en 6 oportunidades. PRIMERA RUEDA. El sábado 21 de septiembre de 2019, por la 6ª fecha de la actual temporada de la Primera Nacional, Villa Dálmine se impuso 3-0 con un penal de Catriel Sánchez y un doblete de Fabricio Brener. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 6 partidos sin perder ante Deportivo Riestra, con 3 victorias y 3 empates. La última derrota la sufrió hace 20 años: el sábado 18 de marzo de 2000, como visitante, por la 24ª fecha de la Primera C 1999/2000. Fue por 2 a 1, con goles de Manfredi y Kiñazuk para "los malevos de Pompeya" y de Jorge Guadagnone para el Violeta. Sin embargo, como visitante, el equipo de nuestra ciudad lleva cuatro encuentros sin victorias, con tres empates y aquella derrota. El último triunfo en dicha condición se remonta al sábado 29 de agosto de 1998, por la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, por 1-0 con gol de Eduardo Lama. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE La última vez que Villa Dálmine enfrentó como visitante a Deportivo Riestra fue el lunes 6 de noviembre de 2017, por la 7ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18. El encuentro se disputó en cancha de Estudiantes de Buenos Aires y terminó 1-1. La síntesis fue la siguiente: DEPORTIVO RIESTRA (1): Carlos Morel; Jeison Murillo, Daniel Silvani, Gustavo Benítez, Roberto Bochi; Mauricio Fernández, Sebastián López, Jonathan Goya, Nahuel Benítez; Braian Sánchez y Jonathan Herrera. DT: Jorge Benítez. SUPLENTES: Sebastián Hernández, Sebastián Lamacchia, Leandro Collavini, Nicolás Varela, Mauricio Soto, Sebastián Soto y Fernando Joao. VILLA DALMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Cristian González, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. GOLES: PT 37m Jonathan Herrera (DR). ST 50m Renso Pérez (VD). CAMBIOS: ST Nicolás Varela x Fernández (DR); 19m M. Soto x N. Benítez (DR); 22m Giordana x Córdoba (VD) y Jourdan x Sánchez (VD); 29m Lamacchia x Herrera (DR); y 39m Durán x Celaya (VD). EXPULSADO: ST 31m G. Benítez (DR) por doble amarilla. CANCHA: Estadio Ciudad de Caseros (local Riestra). ARBITRO: Diego Ceballos



El Historial:

Villa Dálmine Vs Deportivo Riestra

Por Gustavo Belsué

