Los cruces para conocer los finalistas, que se iban a disputar hoy, fueron suspendidos para acompañar las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus.

El pasado fin de semana se disputaron los Cuartos de Final del Torneo Nocturno que organiza la Liga de Veteranos de Campana. Y así quedaron definidos los cuatro equipos que se cruzarán en semifinales.

Deportivo San Felipe igualó 1-1 con Campana FC (goles de Daniel Ielsich y Miguel Núñez) y luego logró su boleto a semifinales en la definición por penales.

El rival del Aurinegro por el pase a la final será Las Campanas, que en Cuartos de Final derrotó 2-0 a 9 de Julio con goles de Gustavo Cejas y Elio González.

Del otro lado de la llave avanzaron dos equipos zarateños, ambos gracias a los penales. Amigos de Zárate lo consiguió tras igualar 0-0 con El Defe, mientras que San Luis lo hizo después de empatar 1-1 con Sportivo Laziale (goles de Javier López y Marcelo Benítez, respectivamente).

Las semifinales y los partidos que definirán las ubicaciones del 5º al 8º puesto se iban a jugar esta noche, pero fueron postergados a raíz de las medidas determinadas para evitar la propagación del Coronavirus.

Las semifinales serán: Las Campanas vs Deportivo San Felipe y San Luis vs Amigos de Zárate. Mientras que por el 5º puesto se cruzarán: El Defe vs Sportivo Laziale y 9 de Julio vs Campana FC.