P U B L I C







Néstor Oscar Bueri

Después de un hermoso, emotivo y entretenido partido a "las cabezas", Francisco y Enzo volvieron a mimetizarse con la Play. "¡Qué cosa che! No hay caso, ¿eh? Les va a quedar la cabeza como un monitor", les decía mi papá. Cuando les pregunté a qué podían jugar los dos solos, no sabían. Entonces les enseñé a jugar a las "cabezas", hermoso y pedagógico juego deportivo que, en mi infancia, era muy jugado. Ahora, ¿jugaron alguna vez al "cordón"? Lo primero que hicieron estos pibes fue mirarse las zapatillas: "¿No es aburrido jugar con el cordón de las zapatillas?", preguntaron al unísono. A veces, cuando ya habíamos jugado mil partidos a las cabezas y habíamos aprendido a cabecear con parietal izquierdo, derecho y de frente, uno de nuestros juegos preferidos con mi amigo "el Tanito" Petta era jugar al cordón. Para eso usábamos los árboles de la casa de don Domingo Pan en la vereda de enfrente, donde aún hoy, en mi memoria, lo veo al "Tanito" parado en el arco imaginario que formaban dos árboles. Yo me quedaba en mi vereda, donde había un pastito recién cortado y ahí tiraba un papel de cada lado y formaba el arco, midiendo a ojo con el arco de la vereda de enfrente Ya teníamos los arcos, uno en cada vereda, y nos disponíamos a jugar. Para eso mirábamos bien que no viniera ningún auto; entonces, tomábamos la pelota y la lanzábamos de la misma forma en que sacan los arqueros con la mano hacia la vereda del contrincante. La pelota tenía que pegar en el cordón sin tocar el asfalto; y si pasaba eso, rebotaba y volvía, yo podía salir a gambetear y marcar el gol. Si no pegaba en el cordón y seguía de largo, el otro la podía atajar y tirar él; si no la atajaba, seguro que era gol, aunque la haya tirado con la mano Así nos pasábamos horas enteras jugando a las "cabezas" y al "cordón". No nos importaba que la cabeza nos quede doliendo o que en el cordón haya agua sucia, nada se comparaba con esos juegos No puedo imaginarme si en mi infancia hubiera existido la Play, quizás no hubiera aprendido varias cosas o quizás hubiera aprendido otras. No lo sé. Pero nosotros inventábamos el juego, el reglamento y el aprendizaje. Me senté con ellos a jugar a la Play: por supuesto, no solo me ganaron, sino que se burlaron y fanfarroneaban con cada gol. "Pero acá no te raspas, no haces una volada de arquero, ni sentís el aire al elevarse para el cabezazo. No sabes lo que se siente al hacer un gol vos mismo. Acá no estas atento para esperar el rebote, ver si viene un auto, eludir al contrario, saltar el agua sucia del cordón, apuntar y que la pelota pase milimétricamente entre el contrario y el poste. Todo esto en un segundo de vida", lamenté. Pero me di cuenta que estaba hablando solo, a nadie le importó mi fastidio. Me levanté del sillón, caminé hacia la cocina y sonreí. Tendría que haber aprendido a jugar a la Play. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Autos que vienen y agua sucia, un juego muy entretenido

Por Néstor Bueri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar