En esta edición habrá competencia en siete categorías, dado que se agrega Sub 7. Y además habrá dos certámenes femeninos. La Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) transita en estos primeros meses de 2020 el camino que concluirá con la 10ª edición de sus habituales campeonatos infantiles, que nuevamente tendrá a las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana como escenario para su desarrollo. Este año, una de las novedades será el agregado de una séptima categoría: la Sub 7, que se conformará con chicos nacidos en los años 2013 y 2014. Las restantes seis serán: Sub 9 (2011/12), Sub 11 (2009/10), Sub 13 (2007/08), Sub 15 (2005/06) y Sub 17 (2003/04). Y la otra novedad será el inicio de dos certámenes femeninos: una categoría será denominada Infantil (7 a 11 años) y la otra, Junior (12-15 años). El inicio de la temporada 2020 de la LEF está programado para mediados de abril, aunque, por estas horas, esa fecha está supeditada a todo lo que está aconteciendo con del coronavirus y las medidas que se están tomando para evitar su propagación. Los equipos interesados en participar de la LEF 2020 deberán comunicarse a través del correo electrónico ligadeescuelasdefutbol@hotmail.com o por WhatsApp al (3489) 573928.

EL CERTAMEN SE DESARROLLARÁ EN LAS CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.



Fútbol Infantil:

La Liga de Escuelas de Fútbol prepara su 10ª temporada

