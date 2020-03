Breves: Deportivas

JAGUARES SUSPENDIDOS Anoche, Jaguares debió haber enfrentado a Highlanders de Nueva Zelanda por la séptima fecha del Super Rugby 2020. El partido se iba a disputar en el estadio de Vélez Sarsfield, a puertas cerradas, pero finalmente no se jugó: "De común acuerdo entre la Unión Argentina de Rugby y la Nueva Zelanda Rugby, y con la aprobación de SANZAR se decidió suspender el partido. Hemos evaluado la situación y de acuerdo a las recomendaciones internacionales, se tomó esta medida con el objetivo de preservar la integridad física de los jugadores. Lamentamos las molestias ocasionadas, pero el panorama varía minuto a minuto y debemos actuar en sintonía", explicó la UAR, que anunció que "también quedan suspendidos el Campeonato Argentino Juvenil y las actividades que involucran a clubes de rugby de todo el país". El encuentro entre Jaguares y Highlanders no será reprogramado y ya tiene resultado: un empate que le otorga dos puntos a cada equipo. BÁSQUET CANCELADO Además de la AFA, la otra federación deportiva de nuestro país que había dispuesto seguir con su calendario, aunque con partidos a puertas cerradas, era la de Básquet. Pero, finalmente, la Liga Nacional de Clubes decidió suspender sus respectivas competencias el viernes a última hora. En cambio, el Torneo Federal (ex Liga B: que depende de la CABB) se seguirá jugando sin público, al menos hasta hoy. Así, el viernes se jugaron los últimos dos partidos de Liga Nacional antes de este parate. Por un lado, Peñarol de Mar del Plata superó 95-87 a Regatas Corrientes con participación del alero campanense Juan Martín Fernández (estuvo en cancha 5m55s en los que no anotó puntos). Y por el otro, Libertad de Sunchales superó 64-55 como visitante a Estudiantes de Concordia. GOBERT SOLIDARIO El francés Rudy Gobert (Utah Jazz) anunció que donará 500.000 dólares para apoyar el fondo de ayuda para empleados del "Vivint Smart Home Arena" y a los servicios sociales relacionados con COVID-19 en Utah, Oklahoma City y dentro del sistema de atención médica francesa. El pivot galo se convirtió en el primer jugador de la NBA en dar positivo por el coronavirus poco antes del inicio del partido del miércoles en Oklahoma City. Ese juego se pospuso y horas después, la NBA suspendió su temporada por un mínimo de 30 días. HASTA SEMIFINALES La Liga Argentina de Vóley interrumpió también su actividad para sumarse a las medidas establecidas para frenar la propagación del coronavirus. "Analizada la evolución provocada por el COVID-19 en Argentina, la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol mantuvo contacto con profesionales de la salud y realizó reuniones con los clubes clasificados a la etapa de semifinales, y como consecuencia de ello comunica la suspensión en forma temporaria de la Liga hasta el lunes 30 de marzo de 2020", señala el comunicado de la ACLAV. El certamen se encontraba a punto de iniciar sus dos series semifinales. Por un lado se medirán Bolívar Voley y UPCN de San Juan, mientras que la otra llave la disputarán Ciudad de Buenos Aires y Gigantes del Sur.



Breves: Deportivas

15 de Marzo de 2020

