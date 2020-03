Rincón Tuerca

GT 900: Arranca el campeonato para la categoría este fin de semana con sus dos clases en el autódromo de Bransen donde desde las 10 hs comienza con su espectáculo. PINTADO: Con el equipo de Daniel Vidal se trabaja a pleno con el Chevrolet que alcanzó en el Turismo Zonal Pista para el arranque con ese número uno y el auto irá pintado de rojo como hasta ahora y mantiene el mismo equipo con Dante Tamburrini en la atención total del auto. TRIUNFO: El que obtuvo en la primera carrera del año para la categoría Kart Plus el piloto local Juan Carlos Suarez en la Clase Potenciada donde viene de ganar su segundo campeonato consecutivo. Parece que el Pájaro la tiene clara! ENOJO: El enojo en el equipo de Laccette viene porque el chasis del Ford en el Turismo 4000 Argentino no está competitivo como ellos desean y todo el esfuerzo de Nicolás para llevarlo no alcanza para pelear en la punta. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país visita tierras puntanas para llevar adelante otra fecha de su campeonato este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. PREPARA: Alejandro Roma también prepara su auto para sumarse a la GTA del TC Regional en la primera del año en el autódromo platense y continúa con el mismo equipo. IMPOSIBILIDAD: Ante la imposibilidad de poder terminar el karting se decidió de común acuerdo que desde la segunda del año Tobías Amarillo estará en pista con el chasis a cargo de Ruben Guerra y los motores de Cuatrocchi. DINERO: Si sabían que no iban a ganar nada en el sorteo en la categoría Alma en la sede días atrás le dijeron al piloto para que vas a perder tiempo y dinero algo casi insólito que nació del ámbito familiar. PELICULA: El piloto fue con su vehículo a ver la película La Odisea de los Giles y se ubicó en un lugar que pensó que sería el ideal, el tema que quien se ubicó adelante le complicó la visión y ahí nuestro personaje vivió la película como intérprete porque fue una odisea verla y quedó en el grupo de los giles. Qué jugador Albertito! ARRIBA: Emiliano Falivene arrancó bien la temporada en la categoría Kart Plus en el kartódromo de Zárate donde se alzó con el triunfo como para empezar arriba en el campeonato algo que lo tiene motivado para lo que viene. PREPARA: Sebastián Signore se prepara para buscar el campeonato en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista este año y con el equipo están presentando un Renault Clio con el equipo de Juan Cruz Talamana con la motorización de Dante Tamburrini donde para esta temporada se quedó con el número tres. RALLY: Este fin de semana se corre el Rally de México por otra carrera del campeonato que comenzó el pasado jueves y esta terminando en el dia de hoy. MANO: Finalmente el piloto podrá estar corriendo desde el mismo momento que la familia decidió dar una mano y lo v veremos desde la segunda carrera en la categoría Kart Plus donde ya venía corriendo el año anterior. FUNCIONA: Sin duda que Nicolás Brugognone arrancó el campeonato de la forma deseada con un karting que funcionaba bien pero el toque en plena carrera lo dejó fuera de la pista y sin posibilidades, quedó la tranquilidad que el vehículo está para pelear por cosas importantes. CONTENTO: Marcelo Marchesse el ex piloto de Alma hoy a nivel nacional está muy contento porque su hijo va a estar debutando este año en el TC 1100 de la categoría donde corrió su padre y su tío y también su abuelo Videle. Cosas de familia vio? DECIDIR: Los dirigentes que tienen a su cargo el campeonato de ciclomotores ya decidieron que el fin de semana del 21 y 22 de marzo estará arrancando con el torneo en el ovalo de San Andres de Giles para todas sus clases. TOPE RACE: Arranca el campeonato para la categoría este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay con su habitual parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ARROJAR: Pablo Clerici comenzado su campeonato de karting le arrojó un resultado que lo encontró en el puesto tercero con la motorización de Alfonso y el chasis a cargo de Ruben Guerra donde participó en la Clase Potenciada con Pablo Porto en la atención del vehículo. PUESTO: Tras la carrera del Letuke en la costa atlántica el representante local German Henze con la Honda 900 en un total de noventa y seis motos quedó en el puesto 29 que tras una falla luego pudo superar la misma. PASEAR: En nota televisiva Javier Murillo dejó en claro que ahora su Jeep lo utiliza para pasear mas que para competir como lo hizo en su momento. Si bien irá a los encuentros no desea ser parte de la competencia. TOPE RACE SERIES: Comienza el campeonato para la categoría este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. CENA: La que realizan todos los jueves por la noche en el taller de los hermanos Donamari donde se juntan pilotos y amigos de la familia y entre rebajes y aceleración los muchachos disfrutan de la parrilla que conduce Mariano. ARMADO: Cristian Falivene sigue en el armado de su karting para poder estar en la segunda competencia en la categoría Kart Plus donde el hombre desea arrancar la temporada para poder correr con sus hijos. PRESUPUESTO: Siguen trabajando en el tema presupuestario en el equipo de Juan Zucconi para llegar bien a la tercera carrera en la Formula Tres Metropolitana donde la atención total del auto está en el taller de Ramini. ESTABLECIDO: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría Rotax de Karting dejaron establecido que harán este año tres carreras en los kartódromos de Zárate, Ciudad Evita y Cap. Federal para concretar las 10 fechas del año donde la última será con doble carreras. TC BONAERENSE: Arranca el campeonato para la categoría este fin de semana en el autódromo Costanero de Arrecifes donde desde las 9.30 arrancan con su propuesta automovilística. TENER: El arranque del campeonato de Motocross provincial tendrá al flamante campeón Valentino Lacognata una vez más donde el joven piloto confirmó que estará con su equipo con su papá Diego al frente del mismo. INTENCION: Por el momento papá Diego no estará participando por cuestiones de salud y si bien hay una intención de correr en karting y por el momento no tomó la determinación de encarar tal emprendimiento mas allá de haber hablado con Martinelli. P.A.K.O.: En el kartódromo de Zárate la categoría comienza su campeonato este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PADRE: Más arriba dábamos cuenta de la actuación de German Henze que ahora tomó la decisión de no correr por los próximos dos años ante la llegada de su primer hijo lo que hizo tomar tal determinación al futuro padre. VENTA: Carlos Zanini puso a la venta su Cupé Chevrolet 1939 días atrás la cual se muestra impecable color rojo motor 230 y el representante de Zárate entrega la misma con todos los papeles correspondientes. Si el pelado lo dice!... ELEGIR: Todos los colores todos los modelos presenta el local de Alberdi y Rawson donde todo el mundo de las motos eléctricas de varias terminales permiten poder elegir la que mas se adapta a las necesidades de cada consumidor a bajo costo de mantenimiento con una financiación acorde al cliente. TOPE RACE JUNIORS: La categoría llega al autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana para arrancar su campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. MARCAS: El gerente comercial de Lacognata Motos contó que en el local de Zárate cuentan con varias marcas de motonetas, cuatriciclos y motos de alto porte que les permite tener una gama de posibilidades para sus clientes que pueden ver en su centro comercial de la Avenida Lavalle. DECISION: Como es su decisión Mario Lacitiva le gusta afrontar la aventura y con su moto decidió recorrer todo el sur argentino donde cuentan que lo vieron pasar por Ushuaia dias atrás. ANUNCIAR: De cara al arranque del campeonato de los chasis del regional el piloto local trabaja en los detalles finales en el Chevrolet donde se modificó el chasis casi totalmente como anunció el propio Gastón Fernandez que se muestra muy entusiasmado esperando el comienzo del certámen. CUPECITAS: Desde ayer los autos del TC del ayer estan girando en el autódromo de Arrecifes brindando un espectáculo muy emotivo al ver las cupecitas y esos TC que son parte de la historia del automovilismo. AVANZAR: Avanza los trabajos en la Chevy de Yamil Bottani con la motorización de Roma esperando la primera del año en La Plata con el chasis a cargo de Berra donde creen que se llega bien a esta primera del año. COMIDA: La que llevaron adelante el pasado jueves en horas de la noche en restaurante los ex dirigentes de la categoría Alma donde recordaron de aquellos tiempos y del circuito de Campana ya que cenaron en la cuna del primer auto argentino. HINCAPIE: El buen debut de Juan Molina en la Formula Cuatro dejó muy conforme a todo el equipo de Luján que ya se reunieron con el piloto para ir a probar a La Plata donde harán hincapié en la cuestión de la largada con auto detenido algo que nunca realizó "Tincho" en el karting. CUARTO: El Turismo Pista viene de correr en el Cabalen de Córdoba donde en la Clase Uno con un parque de 39 autos lo encontró al representante de Los Cardales Claudio Cruzado en el puesto cuarto que lo dejó conforme. VOLVER: El cordobés Marcelo Bugliotti que se lo recuerda por subir desnudo al podio está con toda la intención de volver a la alta competencia en la Clase Tres del Turismo Pista donde una estuvo probando un auto dias atras. CARRERA: Los dirigentes del Procar 4000 confirmaron la segunda carrera del campeonato para el 11 y 12 de abril en el autódromo capitalino donde utilizaran el circuito número ocho. CICLOMOTORES: El campeonato del Oeste Boanerense ya tiene fecha de comienzo será el venidero 22 de marzo en el escenario de San Andres de Giles y en principio constará de 10 fechas y se desarrollará todo el calendario en circuito mencionado.



Rincón Tuerca

