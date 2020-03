La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Sin casos confirmados aún, el coronavirus ya modificó la rutina de la ciudad







A las escuelas y universidades sin clases se suma el cese de actividades municipales abiertas al público, la paralización de actividades deportivas y cambios en la modalidad de atención de bancos y comercios. Se registraron largas colas en supermercados. Hubo una menor concurrencia a los lugares de trabajo. La pandemia de coronavirus tiene en vilo al mundo. Mientras los casos en China, el origen de la enfermedad, han disminuido de manera drástica después de una movilización sanitaria sin precedentes, y Europa se ha convertido en el epicentro del virus, nuestro país continúa contabilizando nuevos pacientes positivos. Y si bien aun no hay casos registrados en Campana, la mezcla de temor y ansiedad, junto a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, han impacto de lleno en su rutina. MUNICIPIO Y HCD El Municipio anunció este lunes la cancelación de todas las actividades abiertas a los vecinos hasta el 31 de marzo inclusive, entre las que se encuentran los talleres culturales y para adultos mayores, escuelas deportivas, capacitaciones y cursos y la escuela de música. Asimismo, confirmó su adhesión a las medidas adoptadas por el gobierno nacional tendientes a "disminuir la circulación de las personas": paralizó el inicio de trámites y otorgó licencias a sus empleados con mayor predisposición a padecer complicaciones de contraer coronavirus, como los mayores de 60 años o aquellos con el sistema inmunológico deprimido. En el Honorable Concejo Deliberante la sesión ordinaria del próximo jueves sigue en pie, aunque se tomarán medidas preventivas. "Vamos a disponer las bancas de manera que se respete la distancia social e incentivar a que los vecinos que generalmente concurren lo miren por YouTube", manifestó Marina Casaretto, presidente del Concejo Deliberante. Durante la sesión está previsto que se trate un decreto de adhesión a las medidas provinciales y otro referido al protocolo de emergencia municipal. EDUCACIÓN Desde este lunes, los jardines y escuelas públicas y privadas de la ciudad no dictaron clases, tras la decisión tomada por el Ministerio de Educación de la Nación. "Las clases se suspenden hasta el 31/3/2020", indica un cartel pegado en la reja de la Escuela Normal. Docentes están diagramando actividades virtuales o tareas para hacer en casa. Suteba Campana solicitó al inspector jefe de la Región XI que se exceptúe de concurrir a los establecimientos "a los docentes que están incluidos en los grupos de riesgos", que tienen hijos en edad escolar a cargo o quienes asistan a escuelas donde "no estén dadas las condiciones de higiene y seguridad adecuadas". También se solicitó modificaciones en el funcionamiento de los comedores escolares. "Nosotros pedimos garantizar con una guardia mínima la atención de contingencias y de los comedores, que no tienen espacio suficiente para mantener distancia entre chicos y protegido al personal", manifestó Lía Fernández, secretaria general del Suteba Campana, en contacto con este medio. Estas preocupaciones se presentarán mañana en la reunión de la Unidad de Gestión Distrital (UGD). El Instituto de Formación Docente Nº15 postergó el inicio de clases hasta el 1º de abril y se reprogramaron los encuentros del tramo pedagógico, mientras las mesas de exámenes que se habían prorrogado continuarán esta semana. Directivos, personal admirativo y auxiliares siguen asistiendo a la institución y se insta a los estudiantes a inscribirse al campus virtual, a través del que se dictarán diversos contenidos académicos. Las universidades, que tienen autogobierno, también decidieron frenar su funcionamiento. La Universidad Nacional de Lujan suspendió las clases hasta el 28 de marzo inclusive, eximió al personal vulnerable de salud de presentarse a trabajar y confirmó un "comité de crisis" encabezado por su rector. Mismo camino siguió la UTN Facultad Regional Delta, cuyo decano "decidió suspender el inicio de clases hasta el 31 de marzo inclusive" teniendo en cuenta "las recomendaciones de los ministerio de Salud y Educación". La casa de estudios informó que trabaja en "mecanismos de educación a distancia". DEPENDENCIAS PROVINCIALES Dependencias estatales bonaerenses con atención al público optaron por suspender procesos y modificar sus actividades habituales. El Registro Civil, por ejemplo, atenderá hasta el 31 de marzo inclusive solo a quienes ya tengan solicitado turno. Este lunes, las consultas espontaneas eran respondidas por empleadas en la puerta de la entidad sobre calle Belgrano. En el mismo edificio atiende IOMA, que ayer lo estaba haciendo a través de la ventana. Desde la obra social se negaron a responder las consultas de LAD. En Arba, a partir de esta semana solo se atienden turnos solicitados de manera online y liquidaciones. El acceso a público general se encuentra restringido. BANCOS Este lunes la atención en bancos se mantuvo con cierta normalidad. El Banco Nación anunciaba en sus puerta de acceso una "operatoria limitada" debido al Coronavirus, que abarcaba la limitación de extracciones en cajeros humanos (solo mayores a 30 mil pesos), la cesión online de préstamos personales, la atención de reclamos solo de manera telefónica y la suspensión del plazo del control de supervivencia (fe de vida). Según trascendió, entidades privadas habrían enviado a su hogares al personal mayor de 60 años o con problemas crónicos de salud. "Se estaría trabajando con el 60 por ciento del personal en el banco", le reconoció un empleado de una sucursal local a este medio. COMERCIOS Los supermercados y mayoristas de la ciudad han visto incrementada su demanda de manera exponencial. "Es tremenda la cantidad de gente que vino hoy", comentaba un empleado de Yaguar ayer por la tarde, cuando la cola para pagar llegaba hasta el fondo del local. También se registraron largas demoras y algunas estanterías de productos vacías en el hipermercado Carrefour de colectora norte. "Vine al híper y está explotado, la cola llega más o menos a la entrada. La gente lleva mucho alcohol en gel y muchas toallitas desinfectantes, pero las góndolas con lavandina y demás para desinfectar las casas están llenas. No sé cuál es el criterio", comentó una periodista local. Por el contrario, este lunes se reportó una disminución en la asistencia a bares y restaurantes. En un café céntrico el miedo el coronavirus redujo la clientela habitual, le aseguraron a este medio. Las cervecerías de la ciudad anunciaron a través de sus redes sociales que se plegarían a las medidas determinadas por el Municipio -como la reducción del 50 por ciento de la capacidad- , la cancelación de la celebración de San Patricio y el refuerzo de la limpieza y sanitización de los establecimientos. En las farmacias se registraron grandes colas, aunque no por una mayor demanda sino por el lineamiento compartido de dejar ingresar pocos clientes a la vez dentro de los locales. Similar medida se siguió en consultorios médicos: un conocido pediatra sólo permitía un máximo de cuatro personas en la sala de espera. Los gimnasios adoptaron diferentes medidas. Uno de la zona del Arco se mantuvo abierto hasta el día de ayer, anunciando el cierre de puertas hasta el 25 de marzo. Otro ubicado en calle Castilla difundió la cancelación sus clases de actividades. Uno de los rubros más afectados es el alquiler de salones para eventos, que afrontan cancelaciones y reprogramaciones. Y las celebraciones que se llevan a cabo tienen mucha deserción de invitados. "Festejás tu cumple y no va nadie", le dijeron ayer a un cliente que pidió posponer el de su hijo. EMPRESAS Las grandes industrias de la ciudad han optado por promover la modalidad de teletrabajo, en especial entre su dotación de empleados con mayor edad o factores de riesgo. Sin embargo, por ahora y en general la producción no se ha visto afectada. La situación en las pymes sería dispar, aunque ayer este diario supo del caso de un hombre paciente cardíaco y diabético que fue enviado a su casa "hasta nuevo aviso". DEPORTES Los clubes deportivos se sumaron a las medidas preventivas. El Boat Club definió "suspender todas las actividades sociales y deportivas a desarrollarse dentro del club (eventos, entretenimientos, gimnasio, pileta y alquiler de quinchos) hasta el lunes 23 de marzo, con opción a prórroga´´. El Ciudad de Campana estableció lo mismo "desde el lunes 16 al martes 31 de marzo". Gimnasio de fitness, pileta, torneo de fútbol interno, clases de colegios y alquileres de salones, todo quedó paralizado. Villa Dámine suspendió sus actividades de fútbol infantil, juvenil, Semillero Violeta y escuela de iniciación de hockey hasta el lunes 23 de marzo. Ayer el equipo de fútbol de máxima división jugó su último partido oficial. En tanto, Puerto Nuevo paró su fútbol de categorías inferiores y escuelas, junto a sus clases de hockey, y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, según informó. SEGURIDAD Lo que no se ha visto afectado por ahora es el servicio de seguridad ciudadana suministrado por las fuerzas estatales. Se registra el patrullaje periódico incluso de las dependencias federales desplegadas en el distrito. Comando Patrulla confirmó que todavía no actuó por denuncias de incumplimiento de cuarentena. La que sí actuó fue Gendarmería a instancias del juez federal Adrián González Charvay, que citó a indagatoria a un vecino del country Los Cardales por haber regresado de los Estados Unidos, uno de los países de riesgo, y no haber cumplido el protocolo de aislamiento vigente. Según trascendió, el hombre habría ingresado al país vía Montevideo el pasado 14 de marzo.

El coronavirus ya modificó la rutina de la ciudad





En las farmacias se registraron grandes colas, aunque no por una mayor demanda sino por el lineamiento compartido de dejar ingresar pocos clientes a la vez dentro de los locales.





Los jardines y escuelas públicas y privadas de la ciudad no dictaron clases, tras la decisión tomada por el Ministerio de Educación de la Nación. La medida durará inicialmente dos semanas.





El Registro Civil atenderá solo a quienes ya tengan solicitado turno. Este lunes, las consultas espontaneas eran respondidas por empleadas en la puerta de la entidad sobre calle Belgrano.





Largas colas en los supermercados mayoristas y algunos faltantes, fue la postal de un fin de semana donde la incertidumbre generó que algunos vecinos se volcaran a comprar alimentos. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/AglHkE221C — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 17, 2020 #Dato en lugares públicos de #Campana se cumplen las normas de prevención. Podemos ver gente tomando distancia para pagar las boletas en un Pago Fácil, por ejemplo. pic.twitter.com/0bWfm6HLlN — Daniel Trila (@dantrila) March 16, 2020 #Dato horario para mayores los mayores. El supermercado Carrefour estableció un horario exclusivo de 7 a 8 de la mañana para que los mayores de 65 años puedan hacer las compras con menor flujo de gente, dentro del plan de prevención de #CoronavirusArgentina pic.twitter.com/IKCw1NHnCt — Daniel Trila (@dantrila) March 16, 2020

Sin casos confirmados aún, el coronavirus ya modificó la rutina de la ciudad

