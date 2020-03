La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Los campaneses en Europa y la pandemia del coronavirus







¿Cómo viven España, Italia, Francia, Inglaterra, y Dinamarca la pandemia? Víctor Hugo Tanzillo, Lucas Macaris, Carolina Rodríguez Ciampelli, Horacio Ferrerira, Nicolás Cardade, y Guido González Calabró. Nuestros vecinos, hoy radicados en Europa, relatan a La Auténtica Defensa sus impresiones y vivencias luego de declarada la cuarentena en la mayoría de los países del viejo continente. Víctor Hugo Tanzillo hace 30 años que se fue de Campana para ir a vivir a Italia. Su hogar está en Fontenafredda, una localidad entre Turín y Génova, al noroeste de Italia en la región del Piamonte. "En casa somos 3 y un hijo casado, quien tiene una hija, y también están mis suegros… La situación es grave. Hace 3 semanas que las escuelas están cerradas, y hace una semana nadie puede trabajar, salvo los negocios de venta de alimentos o las farmacias. Nadie puede salir, salvo en caso de emergencia o para hacer los mandados. Este lunes se hablaba de 25000 infectados y más de 2000 muertos. Mi consejo es que se queden en casa como piden las autoridades, y si salen por emergencia en lo posible lleven barbijo y guantes, y lavarse las manos todo lo posible. Es esencial no moverse de casa, por la salud de uno y respeto a la de los demás. Cuidar los ancianos es lo principal, porque son los primeros en caer. En lo posible, eviten el contacto con los nietos. Yo hace dos semanas que no veo a mi hijo ni a mi nieta. ¡Cuídense mucho!".

Víctor Hugo Tanzillo, en el Piamonte: “Es esencial no moverse de casa, por la salud de uno y el respeto a la de los demás". Lucas Macaris hace 1 año y medio que está en Manchester, Inglaterra, con su pareja. "El primer ministro Boris Johnson, priorizó la economía por sobre las normas sanitarias. De hecho, en una conferencia de prensa dijo que la gente tiene que estar preparada para perder seres queridos antes de tiempo. En Inglaterra hay unos 1550 casos y unas 55 muertes. Sin embargo, no se estableció una cuarentena y la gente sigue yendo a trabajar normalmente, aunque de forma espontánea y no por pedido del gobierno, las empresas comenzaron a facilitar que aquellos trabajos que lo permitan, generalmente administrativos, se realicen desde la casa de cada uno. No se suspendieron las clases, ayer hubo una marcha, la del Orgullo Irlandés, y hoy corrieron una maratón. Aun así, ni bien se abren los supermercados, la gente se lleva todo lo que puede y los vacían enseguida. Mi compañera y yo estamos bien. A José ya la está preparando para que su trabajo lo haga en casa y yo estoy a sólo 10 minutos de a pie de mi trabajo así que no necesito usar transporte público, y eso calculo me preserva un poco. También nos stockeamos de comida, como el resto, pero en los negocios chicos de barrio, se consigue mercadería normalmente".

Lucas Macaris: "En Inglaterra hay unos 1550 casos y unas 55 muertes. No se estableció una cuarentena y la gente sigue yendo a trabajar normalmente. Las empresas comenzaron a facilitar que aquellos trabajos que lo permitan lo hagan desde su casa". Carolina Rodríguez Ciampelli se fue a Europa en mayo del año pasado y actualmente hace cuatro meses que vive en Copenhague, la capital de Dinamarca. "Acá escaló muy rápido en sólo cuatro días: de 23 casos en un día a 56 al otro, a 160 al siguiente y a 500 al cuarto. Entonces cortaron todo y se pudo ver algo muy inusual: daneses las 10 de la noche comprando comida en el supermercado. Pasaba que la primera ministra Frederiksen había salido a decir que a partir de ese lunes, hasta el 1 de abril, es decir por quince días cerraban las escuelas, reparticiones públicas, se suspendían boliches, cines, etc. Eso fue un miércoles y ya al otro día se veía que en la calle había muchísimo menos gente. Incluso se aumentó las frecuencias del transporte público, cuando ya de por sí es raro esperar el subte más de 5 minutos. No hay una orden de cuarentena obligatoria, pero sí un pedido de quedarse en casa. Y los daneses son hacer caso y eso se nota en la calles pero no hay pánico. Sí cerraron las fronteras, sólo pueden entrar los daneses o residentes permanentes. En general me dicen los daneses van poco al médico, y por ahora el sistema no está saturado por consultas innecesarias. De hecho, te piden que si tenés los síntomas no vayas sino que llames a una línea especial y se preparan para recibirte. En nuestro departamento hay una chica que estaba con tos, pero no levantó fiebre y llamó igual. Como no era la tos seca le dijeron que por favor trate de quedarse en casa y que espere más síntomas. Sí hay cuarentena obligatoria para aquellos que ingresan a Dinamarca desde países de riesgo. Con todo eso la curva de contagios se amesetó y todavía no llegaron a los 1000, habrá unos 10 internados y todavía no murió nadie".

Carolina Rodríguez Ciampelli, en Copenhage: “Acá escaló muy rápido en sólo cuatro días. de 23 casos en un día a 56 al otro, a 160 al siguiente y a 500 al cuarto". "Acá estamos: encerrados… hoy vine a trabajar a la Federación de Rugby pero tuve que pedir autorización y me dejaron porque estoy solo, no me voy a cruzar con gente" cuenta Horacio "El Culi" Ferrerira, desde las afueras de Madrid. "Está todo parado. Estábamos por salir de gira a Irlanda con la selección de discapacitados y anoche nos acaban de decir que se pudrió todo. Acá no hay clases, y se suspendió la actividad comercial. Sólo están abiertos los supermercados. El tema es que estamos en cuarentena pero el fin de semana hizo 24 grados y la gente se fue a tomar sol a la sierra. Tuvo que salir la Guardia Civil, los militares y la policía a arriar a la gente. No terminan de tomar conciencia. Está bien que hayan declarado la cuarentena en Argentina, y no como pasó acá o en Italia que la dejaron venir y la crisis nos pasó por arriba. Unos dicen que esto es a propósito, otros que no… lo único que sabemos es que somos todos títeres y nos mienten de todos lados".

Horacio Ferrerira, desde Madrid: “Está bien que hayan declarado la cuarentena en Argentina, y no como pasó acá o en Italia que la dejaron venir y la crisis nos pasó por arriba". En abril va a ser 1 año que Nicolás Cardade se mudó con su señora y sus dos hijos a Sant Cugat del Vallès, a media hora de Barcelona, España. El jueves a la tarde, cuando fuimos a retirar a los nenes del colegio nos avisaron que se suspendían las clases por 15 días. Los únicos lugares que están abiertos son los supermercados, las farmacias y los centros de asistencia primarios. Estamos todos encerrados, salimos a la calle de a una persona y si te cruzas con alguien te piden que mantengas una distancia de 2 o 3 metros. Algunas empresas están trabajando como las de transporte de alimentos, pero son muy pocas y específicas. Para que la gente no salga incluso cerraron las plazas y los parques, ni se puede salir a correr o a andar en bicicleta. Te multan o te detienen. Se puede circular, pero con autorización y la policía está controlando. Incluso en los ingresos a las ciudades la policía verifica que no vaya más de una persona en cada vehículo y si van dos o más, tiene que tener una autorización oficial. También cerraron frontera con Francia. Es decir, hay movimiento pero es muchísimo menor a lo que se acostumbra a ver. En nuestro caso estamos bien, pero en nuestra ciudad hubo un par de casos positivos y en toda Cataluña son unos 50. La consigna es cuidarse y cuidar a los demás. Este virus nos permite es ser un poco más solidarios. Y eso es como que se nota: acá, a eso de las 9 de la noche, todo el mundo sale al balcón a aplaudir en agradecimiento y solidarizándose con los trabajadores de la Salud que están expuestos al virus y con todos aquellos que están haciendo algo para que lo mínimo siga funcionando".

Nicolás Cardade, en Barcelona: “A eso de las 9 de la noche, todo el mundo sale al balcón a aplaudir en agradecimiento y solidarizándose con los trabajadores de la Salud que están expuestos al virus". Guido González Calabró vive con sus padres y en Paris hace 11 años. "Estamos confinados desde el jueves. El presidente Macron suspendió las clases desde el jueves, y desde este lunes se dejó de trabajar, incluyendo todas aquellas instituciones estatales que no se consideraban indispensables mientras dure la cuarentena. Está todo cerrado, menos farmacias y negocios de alimentos. A partir de este martes, directamente no se puede salir sin una causa justificada. De hecho Macron salió a decir que te pueden llegar a multar o meter preso. La situación es muy alarmante, hace semanas que no hablamos de otra cosa, y creo que la gente va a acatar las consignas que dio el gobierno porque entiende que es la única manera de atenuar la propagación del virus. Todos pensaban que esto era sólo una gran gripe, que iba a pasar, pero al final estamos todos bastante asustados y recién se está tomando conciencia de lo peligroso que es. Hay rumores, dicen que los hospitales están al borde y pronto van a tener que elegir a quien le dan un respirador y a quien no. Parece que hay gente joven, que no es que sólo los más viejos están complicados. Algunos hacen Home Office pero la mayoría no puede trabajar, y el gobierno francés dispuso de una partida especial de 300 mil millones de Euros para que las empresas no echen a la gente. Los que están al mango son los del sector de la salud. Incluso se dice que podrían llegar a convocar a alumnos de medicina para que den una mano y manejar la crisis. Mi consejo es que no se lo tomen a la ligera, porque podría ser muy peligroso".

Guido González Calabró, desde Paris: “El gobierno francés dispuso de una partida especial de 300 mil millones de Euros para que las empresas no echen a la gente".

