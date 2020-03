La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Remisero vuelca al esquivar a un camión brasileño







Fue este domingo a la madrugada, en las inmediaciones de la rotonda de Las Acacias. El auto llevaba 4 pasajeras. Más tarde, quisieron robar la carga del camión. La falta de iluminación del sector y la falta de conocimiento del lugar conspiraron para que un chofer brasileño a mando de un Mercedes Benz terminara en el zanjón frente a Metalma, pero inesperada maniobra, Alfredo Castillo, quien transportaba en su remise a dos mujeres y dos niñas, trató de esquivarlo haciéndolo volcar. Todo sucedió este domingo alrededor de las 2 de la mañana y los Bomberos Voluntarios tuvieron que rescatar del Chevrolet Corsa a Castillo, quien no podía salir por sus propios medios. Dos móviles del SAME transportaron a los 5 ocupantes hasta el Hospital San José, pero aparentemente no revestían heridas de gravedad. Del operativo también participó un móvil del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 8. Horas más tarde, sobre el atardecer del domingo, el camionero brasileño llamó a la policía porque mientras estaban realizando el trasvaso de la carga del vehículo siniestrado a otro camión sustituto, un grupo de muchachones quisieron hacerse de parte del producto, que consistía en bolsones con producto alimenticio. Ya con los efectivos llegando al lugar, depusieron su actitud, dándose a la fuga.

Todo sucedió alrededor de las 2 de la mañana del domingo. El remisero tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios.

#Ahora choque en la oscuridad. Ruta 6 a metros de Rotonda de Las Acacias, frente a Metalma, un camión Mercedes Benz brasilero confunde la improvisada Colectora y despista, choca y vuelca a un Corsa remis. Conductor atrapado, traslada Bomberos, dos mujeres y dos menores SAME 1 pic.twitter.com/D22fQEShhT — Daniel Trila (@dantrila) March 15, 2020

Remisero vuelca al esquivar a un camión brasileño

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar