TRES QUE SIGUEN FIRMES Ayer, en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, ganaron los tres equipos que vienen peleando en la parte alta de la tabla de posiciones: Atlas venció 1-0 como visitante a Central Ballester y quedó omo único líder; Liniers le ganó 2-1 como local a Yupanqui; y Defensores de Cambaceres goleó 6-1 a Juventud Unida en Ensenada. Antes, el domingo, Puerto Nuevo superó 1-0 como visitante a Sportivo Barracas, mientras que Lugano y Argentino de Rosario igualaron 0-0 en Tapiales. Hoy se cerrará la programación de esta sexta fecha y Deportivo Paraguayo tendrá la oportunidad de alcanzar a Atlas en la cima de las posiciones en caso de vencer como visitante a Claypole. Mientras que Muñiz y Centro Español protagonizarán un duelo de dos equipos que están compartiendo el fondo de la tabla.

En el debut de Gastón Dearmas como DT, el Auriazul venció 1-0 como visitante a Sportivo Barracas con gol de Emanuel Russo en tiempo adicionado. En el cuarto minuto de tiempo adicionado y gracias a un contragolpe letal, Puerto Nuevo se quedó el domingo con un triunfo tan agónico como necesario al vencer 1-0 como visitante a Sportivo Barracas en un partido que se disputó en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. Así, el debut de Gastón Dearmas como DT Auriazul tuvo el mejor final, con tres puntos que no solo le dan aire al equipo de nuestra ciudad para despegarse del fondo de la tabla General, sino también ilusiones para ir a buscar la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Una victoria que se transforma en fundamental para afrontar el parate que dispondría la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de las medidas que se están tomando para evitar la propagación del coronavirus. Una vez superado ello, para el Auriazul será el momento de recuperar el encuentro que tiene pendiente ante Claypole e intentar meterse de lleno en un espiral de resultados positivos para alcanzar un lugar en el Reducido. EL PARTIDO La primera formación de Dearmas trajo consigo diferentes variantes. En la línea defensiva, Cuenos jugó como lateral derecho; Colombo y Redondo conformaron la zaga central; mientras que Ramón se mantuvo en el lateral izquierdo. Así, "Mudo" Rodríguez pasó a jugar como mediocampista por derecha; Palacio y Colombano se mantuvieron en el "doble 5"; y Russo apareció por izquierda. Por delante de ellos, Campana jugó suelto como media punta, al tiempo que Nazareno Gómez fue el principal atacante. Y de entrada, teniendo en cuenta la amplitud del campo de juego, la apuesta del Portuario fue al orden en el posicionamiento defensivo y a la prolijidad en la salida desde el fondo. Una idea a la que también recurría Sportivo Barracas. De hecho, ambos iniciaban la presión apenas por delante de la mitad de cancha y ambos tuvieron sus mejores avances en los primeros 15 minutos a partir de pelotas recuperadas en ese sector. Sin embargo, ninguna de esas dos acciones terminó con remates al arco, por lo que ni Pedeleacq ni Díaz Peyrous debieron intervenir. Esa situación de "estudio" entre uno y otro se empezó a romper hacia los 30 minutos, cuando el local empezó a progresar con mejores movimientos por su banda derecha, hacia donde se volcaba Martínez. Incluso, en uno de esos avances, una salida con alguna duda de Díaz Peyrous causó zozobra que el propio arquero se encargó de despejar. Luego de esos instantes creció Puerto Nuevo, porque Campana tuvo mayor contacto con el balón y, así, el equipo de nuestra ciudad logró posicionarse en campo rival. Entonces, a los 44, tras un pelotazo cruzado, Cuenos llegó solo por el segundo palo, pero a su definición le faltó convicción y por ello murió mansamente en las manos del arquero local. El trámite no varió en el complemento, por lo que el juego siguió siendo trabado, con posesión dividida y con más imprecisiones que aciertos. En ese contexto, una falla de Colombo a los 15 minutos le dio una gran posibilidad a Sportivo Barracas, cuando Maciel quedó de frente a Díaz Peyrous. Afortunadamente para el equipo de nuestra ciudad, su definición cruzada salió pegada junto al palo derecho del arquero. Dos minutos después, en una acción que se gestó por izquierda, Puerto Nuevo también dispuso de una gran oportunidad dentro del área rival, tras un pase atrás de Campana para Colombano, quien llegó algo exigido y remató desviado. Después de esas dos acciones que sacudieron el trámite, todo volvió a los carriles por los que venía transitando el partido y, a pesar que el Arrabalero buscaba con mayor decisión el arco contrario, el cotejo se encaminaba al 0-0. Ni siquiera los cambios modificaron esa tendencia. Pero… A los 43, un tumulto tras una fuerte infracción contra Colombano derivó en la expulsión de Baranoski y dejó al local con 10. Sin embargo, ya en tiempo adicionado, Sportivo Barracas no renunció al triunfo y cargó con mucha gente un córner desde la izquierda. La pelota fue atenazada por Díaz Peyrous, quien con un saque largo y preciso puso a correr a Moreno por izquierda. Y Enzo llegó hasta las inmediaciones del área, donde "empaló" la pelota a espaldas de dos defensores, por donde apareció Russo, quien levantó el balón ante el achique del arquero rival y luego definió sin oposición desde el punto penal. Acalambrado, el mediocampista se fue al córner a festejar y, por sacarse la camiseta, se ganó la segunda amarilla y debió irse directo al vestuario. Allí donde, instantes después, todo el plantel Auriazul festejó eufóricamente los tres puntos que valieron su agónico gol. SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO BARRACAS (0): Guillermo Pedelacq; Facundo Cabrera, Francisco Baranoski, Leandro Barroso, Franco Díaz; Brian Urquiza, Nahuel Barboza, Brian Prado, Camilo Rouco; Alejando Martínez y Maximiliano Maciel. DT: Cristian Ferlauto. SUPLENTES: Joaquín Lince, Santiago Tizón, Brian Prado, Rodrigo Díaz, Leonardo Heredia, Franco Magno y Axel Bordón PUERTO NUEVO (1): Ignacio Díaz Peyrous; Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Nicolás Rodríguez, Santiago Palacio, Nicolás Colombano, Emanuel Russo; Agustín Campana y Nazareno Gómez. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Uriel Huarte, Alan Sosa, Enzo Moreno y Orlando Sosa. GOL: ST 49m Emanuel Russo (PN). CAMBIOS: ST Heredia x Urquiza (SB), 20m B. Prado x D. Prado (SB), 24m Magno x Maciel (SB) y Moreno x Campana (PN), 30m Aguirre x Rodríguez (PN) y 36m A. Sosa x Gómez (PN). AMONESTADOS: B. Prado y D. Prado (SB); Palacio y A. Sosa (PN). EXPULSADOS: ST 43m Baranoski (SB), por agresión; y 50m Russo (PN), por doble amonestación. CANCHA: Deportivo Morón (local Sp. Barracas). ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

LA CELEBRACIÓN DE LOS JUGADORES PORTUARIOS EN EL VESTUARIO TRAS LA VICTORIA.

#PuertoNuevo Con gol de Emanuel Russo en el cuarto minuto de adición, el Auriazul venció 1-0 como visitante a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón. pic.twitter.com/AgDMdrjf0N — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 15, 2020

