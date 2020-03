La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Villa Dálmine:

EN UN PUNTO INTERMEDIO Con su empate de ayer frente a Deportivo Riestra como visitante, Villa Dálmine quedó en un punto intermedio entre el último lugar de clasificación al Reducido y la zona de descenso. Es que se mantuvo a siete puntos del Blanquinegro (si le ganaba quedaba a cuatro) y estiró a siete puntos su ventaja sobre Gimnasia de Jujuy, equipo que marcha en el último puesto de la Zona B de la Primera Nacional. Al cierre de esta edición, el Violeta se encontraba en la 8ª posición con 26 puntos (podía ser superado por Chacarita, que jugaba anoche). La 21ª fecha de la Zona B dejó, hasta el momento, los siguientes resultados: Defensores de Belgrano 1-0 Santamarina de Tandil, Atlético de Rafaela 3-2 All Boys, Brown (A) 1-0 San Martín (T), Quimnes 1-0 Gimnasia de Jujuy, Tigre 0-3 Instituto y Deportivo Riestra 1-1 Villa Dálmine. Anoche jugaban: Chacarita vs Almagro. Y hoy lo harán Gimnasia de Mendoza vs Sarmiento de Junín (17.45).

No pudo sostener la ventaja ante un Riestra que se vio beneficiado por dos penales que le regaló Novelli. En el segundo, el local llegó al 1-1 final, luego que Lucas Cuevas abriera la cuenta en el cierre del primer tiempo. En el regreso de De la Riva como DT, el Violeta tuvo una floja presentación y no pudo arrimarse a la pelea por ingresar al Reducido. Villa Dálmine se volvió ayer del Bajo Flores con un empate de esos que se lamentan. Primero, porque estuvo en ventaja después de golpear en el final del primer tiempo. Segundo, porque Deportivo Riestra gozó de la ayuda de Lucas Novelli, quien le regaló dos penales al local. Y tercero, por sobre todas las cosas, porque dejó pasar la oportunidad de lograr una victoria que lo ponga nuevamente de cara a la lucha por ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Fue, además, en el inicio del segundo ciclo de Felipe De la Riva como DT Violeta. Sin embargo, la presencia del uruguayo, que apenas pudo trabajar con el plantel (asumió el martes y las lluvias no le permitieron practicar con normalidad), no resolvió problemas que el equipo de nuestra ciudad ya venía arrastrando de antemano. Porque, en esa búsqueda de mayor presencia en la mitad de la cancha, sigue relegando volumen de juego; y porque volvió a mostrar dificultades para defenderse sin la pelota, cuando se retrasa en su campo. Y si bien no sufrió tanto como en Mendoza, nuevamente fue empujado por su rival contra su área, tanto cuando estuvo en ventaja como cuando el marcador estaba en cero (le faltó intensidad en la lucha para dividir la pelota, por lo que, en muchos pasajes del juego, acompañó los movimientos del rival hasta las inmediaciones de su área). En cuanto a lo ofensivo, Brandan quedó anclado sobre la izquierda; mientras Orosco fue intermitente y prácticamente no contó con compañía, dado que Lesman tuvo muchas dificultades para entrar en juego. Así, aquellos ataques rápidos que se vieron en el arranque del año volvieron a quedar muy lejos. Y cuando Villa Dálmine intentó avances en bloque, no encontró variantes para cambiar el ritmo, resultó previsible en las lateralizaciones y careció de profundidad. Al Violeta le quedan ahora nueve fechas por delante, que se jugarían recién después del parate en el que entraría hoy el fútbol argentino en el marco de las medidas que se están tomando para evitar la propagación del coronavirus. Será el tiempo que tendrá De la Riva para tratar de darle solidez y juego a un equipo que necesitará de un importante sprint si quiere meterse en la pelea por llegar al Reducido y asegurar la categoría lo antes posible. EL PARTIDO En su primera presentación de este segundo ciclo, De la Riva tomó el esquema táctico que Piñeyro utilizó en la segunda mitad frente a Sarmiento: un 4-1-4-1, con Nelle por delante de la línea de cuatro defensores, con Recalde y Orosco como mediocampistas internos y con Cuevas y Brandán abiertos por los costados. En ese dibujo solo retocó dos nombres: Alvacete fue el lateral izquierdo (Rizzi quedó en el banco) y Orosco reemplazó a Femia (ni siquiera concentró). Y el arranque del juego fue de mucho estudio, de un lado y del otro. Porque Riestra, desde su 4-4-2, también se preocupó por no ofrecer espacios, aunque intentó adueñarse de la iniciativa a partir de su predominio territorial. Sin embargo, todo resultaba forzado y muy trabado. En el caso del Violeta, porque tenía dificultades para salir rápido desde la pelota recuperada y porque, cuando avanzaba en bloque, no lograba cambiar el ritmo, se hacía previsible y quedaba lejos tanto de profundizar como de encontrar al solitario Lesman. Por ello, Orosco se soltó para tratar de pararse más cerca de Lesman y ser conductor. Y a los 20 recibió un pase entrelíneas de Brandán, giró y desde una posición lejana probó con un remate seco que salió cerca del palo izquierdo. Poco después, Sansotre se combinó con Orosco, pero luego remató muy mal. Y tampoco Cuevas tuvo precisión cuando intentó un disparo bombeado desde afuera del área. Ésos fueron los mejores minutos de Villa Dálmine en el primer tiempo, porque de allí en adelante todo le perteneció al local, que aprovechó algunas pelotas paradas que jugó rápidamente para generar peligro. Entonces, a los 24, a la salida de un córner jugado corto, Sánchez exigió a Ojeda; y a los 30, fue Bravo quien recibió solo dentro del área un tiro libre y logró acomodarse para rematar, aunque desviado. Entonces, Riestra comenzó a ganar confianza, mientras los jugadores Violetas acompañaban los movimientos sin poder cortar circuitos. Y los locales volvieron a llegar con peligro: a los 37, Sánchez remató desde la medialuna, la pelota se desvió en Martínez, descolocó a Ojeda y por poco no fue gol; mientras que a los 43, Ojeda brilló al tapar una llegada solitaria de Zaninovic tras un gran pase de Sánchez. Sin embargo, el golpe lo dio el equipo de nuestra ciudad. Fue a los 45, en una acción en la que Cuevas y Brandan intercambiaron bandas. Y en ese movimiento, el exTermperley le llevó el balón a Orosco, quien volcado sobre la derecha metió un centro al segundo palo que encontró solo a Cuevas, cuyo cabezazo a contrapié del achique de Vega se transformó en el 1-0 y en su primer gol en el club. En el segundo tiempo, los dirigidos por De la Riva regalaron decididamente la iniciativa al recostarse sobre su campo y, sobre todo, al no poder dividir la tenencia en la zona de gestación, porque allí acompañaron los movimientos del rival sin lograr incomodarlo. Encima, Lesman no entraba en acción prácticamente. Entonces, Riestra pudo jugar seguido en las inmediaciones del área, aunque no supo quebrar la resistencia del Violeta. De hecho, para tener su primera chance clara necesitó de la colaboración de Lucas Novelli. En el único avance en que un jugador local recibió dentro del área, Bravo enganchó ante la marca de Maciel y luego se zambulló: el árbitro no dudó y le regaló el primer penal a Riestra. Sin embargo, la ejecución del propio Bravo fue débil, baja y al medio, donde Ojeda se plantó para contener el remate sin problemas. Villa Dálmine esquivó una bala y aunque se seguía cediendo demasiado el terreno, logró salir de su campo y generar dos opciones claras de gol, ambas por intermedio de Gallardo (suplantó a Brandan a los 5 minutos del complemento). En la primera, a los 30, el "Villano" recibió un bochazo cruzado de Cuevas, se metió en el área, enganchó y exigió al arquero Vega con un remate cruzado que no logró esquinar más. Y en la segunda encontró espacios por el callejón central y sacó un gran disparo que Vega desvió al córner arrojándose contra su palo izquierdo. Así, cuando parecía que el trámite se le abría al Violeta para la contra, llegó el empate de Riestra. Un centro de Gómez fue pivoteado por Tovo (ya plantado de 9) y desde atrás llegó Sánchez, quien entre varios defensores también se dejó caer para que Novelli tuviera la gentileza de brindarle un segundo penal al local. Esta vez, la ejecución del ingresado Acuña (fuerte, alta y al medio) superó a Ojeda. Con el 1-1, el juego se rompió, fue más dinámico y ya no tan posicional. Y en ese contexto, ni uno ni otro logró quedarse con la victoria, aunque ambos merodearon el área rival. La más clara de ese tramo final del encuentro fue una llegada de Cuevas por el segundo palo tras un centro de Gallardo. Así, a Villa Dálmine se le escapó una victoria que lo podría haber dejado de cara a la pelea por el ingreso al Reducido, pero que, en el balance general de los 90 minutos, no mereció. Claro: que el rival necesite de dos penales inventados para el empate genera mucha bronca y opaca al análisis. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO RIESTRA (1): Matías Vega; Eric Tovo, Yeison Murillo, Gustavo Benítez, Gastón Montero; Alberto Martínez, Matías Zaninovic, Mauricio Soto, Braian Sánchez; Gonzalo Bravo y Yamil Romero. DT: Guillermo Duró. SUPLENTES: Sergio Meli, Daniel Silvani, Jonathan Belforte, Sebastián López, Walter Acuña, Oscar Velasco y Víctor Gómez. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Saúl Nelle; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Brian Orosco, Fernando Brandán; y Germán Lesman. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Facundo Rizzi, Nicolás Del Priore, David Gallardo, Álvaro Veliez y Catriel Sánchez. GOLES: PT 45m Lucas Cuevas (VD). ST 34m Walter Acuña (DR), de penal. CAMBIOS: ST 5m Gallardo x Brandan (VD); 16m López x Benítez (DR); 24m Sánchez x Lesman (VD) y Acuña x Romero (DR); 28m Gómez x Bravo (DR); 40m Veliez x Orosco (VD). AMONESTADOS: Montero (DR); Nelle, Alvacete y Sánchez (VD). INCIDENCIA: ST 19m Ojeda (VD) le contuvo un penal a Bravo (DR). CANCHA: Deportivo Riestra. ÁRBITRO: Lucas Novelli.

GALLARDO TUVO DOS OPCIONES PARA EL 2-0, PERO EN AMBAS RESPONDIÓ BIEN EL ARQUERO VEGA.





EL FESTEJO DE CUEVAS EL CABEZAZO QUE ESTABLECIÓ EL 1-0 AL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.





SANSOTRE TUVO UN BUEN PARTIDO Y TERMINÓ MUY CALIENTE TRAS RECIBIR UN ESCUPITAJO.





OJEDA LE CONTUVO UN PENAL A BRAVO; LUEGO NO PUDO CON EL QUE EJECUTÓ ACUÑA.





OROSCO VOLVIÓ A LA TITULARIDAD, AUNQUE SOLO GRAVITÓ POR MOMENTOS. EL RETORNO DE FELIPE Ayer, frente a Deportivo Riestra, fue el primer partido del segundo ciclo de Felipe De la Riva como DT de Villa Dálmine. El primero comenzó en abril de 2017 y se extendió hasta octubre de 2018. Y éste segundo se puso en marcha el pasado martes, cuando el entrenador asumió la conducción del plantel. Para este encuentro, el uruguayo no retocó demasiado la formación que presentó el interino Martín Piñeyro ante Sarmiento de Junín, aunque marcó una diferencia respecto a Lucas Bovaglio: utilizó a Juan Ignacio Alvacete como lateral izquierdo (fue él quien lo trajo al Violeta para esa posición) a diferencia del rafaelino, quien solo lo alistaba como segundo marcador central. Con este partido ante Deportivo Riestra, De la Riva acumula ahora un total de 52 cotejos dirigiendo a Villa Dálmine, con saldo de 17 victorias, 15 empates y 20 derrotas. El uruguayo dirigió así su tercer club en esta temporada de la Primera Nacional que arrancó en Agropecuario de Carlos Casares y siguió luego en Mitre de Santiago del Estero antes de regresar al Violeta. Sin embargo, la victoria le sigue resultando esquiva: no gana como entrenador desde el pasado 25 de agosto (1-0 a Belgrano con el Sojero).

DE LA RIVA TERMINÓ ENOJADO CON ALGUNOS FALLOS DE NOVELLI Y TAMBIÉN PORQUE NADIE DE LA TERNA NI EL CUARTO ÁRBITRO ADVIRTIÓ UNA AGRESIÓN A SANSOTRE.

#VillaDálmine Empató 1-1 como visitante frente a Deportivo Riestra. Lucas Cuevas, de cabeza, abrió la cuenta a los 45 del PT. Y Walter Acuña lo empató a los 34 del ST, de penal. En ese mismo ST, Novelli ya le había dado un penal al local, que Ojeda le atajó a Bravo. pic.twitter.com/lqLxOpWEOp — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 16, 2020

