La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Falsa de alarma de coronavirus en la terminal de ómnibus







Se activó por una señora que viajaba desde Quilmes a Clorinda y no dejaba de toser. Fue examinada por médicos del SAME y Le permitieron continuar su viaje. Horas de temor y tensión vivieron los pasajeros de un interno de la línea de omnibus "El Cometa" que partió desde Quilmes con destino Clorinda, dado que una mujer de entre 60 y 65 años se encontraba descompensada y con tos persistente. Fue entonces que al llegar a Campana, alrededor de las 19:30 los choferes del vehículo decidieron dar aviso de la novedad a las autoridades, pero recién pudo ser asistida alrededor de las 22, cuando los agentes sanitarios del SAME montaron un operativo que incluyó ropa especial descartable en prevención de contagio y pudieron comprobar que la señora no presentaba todos los síntomas característicos del Corona Virus. De esta manera, se le dió autorización al transporte para que continúe hacia su destino, pasadas las 23 hs.

La mujer no dejaba de toser y cuando llegaron a Campana los pasajeros pidieron a los choferes que llamaran al SAME.

#Dato un micro de Expreso El Cometa estuvo demorado en #Campana desde las 19,30 hasta las 23hs de ayer, había una señora de 65 años con tos persistente, PL18502 y SAME 3 enfermero con traje especial y barbijo comprobó que no reunía los síntomas de #coronavirus, siguió viaje pic.twitter.com/bgXcnkzVc6 — Daniel Trila (@dantrila) March 17, 2020

