Declararon asueto al Poder Judicial bonaerense

Lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ayer por la tarde por el Corona Virus. Rige hasta el 31 de marzo próximo. El servicio de justicia se limitará a la atención de asuntos de urgente despacho. El Ministerio Público Fiscal tomó una medida similar, con guardias mínimas. La medida fue anunciada este lunes por la tarde, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus. "La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Procuración General, dispuso asueto en todo el ámbito del Poder Judicial provincial, con suspensión de los términos procesales, desde el 16 hasta el 31 de marzo del corriente año", informaron. "El Tribunal determinó que durante dicho período la prestación mínima del servicio de justicia se limitará a la atención de asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación", aclara. "A tales efectos permanecerán habilitados sólo los Juzgados y Tribunales en turno (Acuerdo 3963), incluyendo las sedes descentralizadas funcionando con guardias mínimas, conformadas con el magistrado a cargo (en caso de Tribunales Colegiados al menos uno de sus integrantes), un funcionario letrado y los agentes indispensables que el titular determine", agrega el comunicado. "En los restantes órganos permanecerá el magistrado o un funcionario letrado en forma rotativa. El resto del personal de la planta funcional no concurrirá al órgano, pero estará a disposición del titular para el caso en que este lo requiera. Dichos organismos prestarán la colaboración necesaria con la dependencia de turno, sin atención al público", agrega el documento. Por el mismo período, el Ministerio Público Fiscal bonaerense "mantendrá la prestación mínima del servicio de justicia a los fines de garantizar la relación de todos los actos necesarios para el cumplimiento de su funciones esenciales". Se funcionará con guardias mínimas a través de la participación del titular de la fiscalía, y una mínima cantidad de agentes, además de aprobar la implementación de la modalidad "tele trabajo" y autorizar la licencia de agentes con hijos menores o personas a cargo que no permanezcan bajo el cuidado de otra persona o institución durante la emergencia sanitaria. PREOCUPACIÓN POR LAS CÁRCELES Un documento emitido por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires señala que la preocupación frente a la emergencia sanitaria del Corona Virus en el marco de un contexto de inusitada sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires se espera "una serie de decisiones rápidas y razonables teniendo en cuenta los intereses que están en juego". Concretamente, se señala que son unas 45 mil personas detenidas en unidades penitenciarias con cupo sólo para 24 mil, además de 4 mil que están privadas de su libertad en dependencias policiales con capacidad sólo para mil. "Esta superpoblación, hacinamiento, crisis de sanidad penitenciaria y pandemia del Covid-19 constituyen un cóctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor dirigencia, a través de medidas de carácter excepcional y urgente, desde la desprisionización (en todos aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo), hasta las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades".

