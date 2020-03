La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Correo de Lectores

Carta de una lectora de 68 años: Hola, estoy tratando de cuidarme a mí misma y a los demás del coronavirus. Les quiero contar que mi recorrida por farmacias en busca de alcohol en gel, (o en su defecto, alcohol líquido, para preparar en gel si consigo glicerina) fue un fracaso total. ¿Habrá en un futuro cercano paranoia colectiva porque hay desabastecimiento de alcohol, o será que es al revés, que el desabastecimiento se debe a la paranoia colectiva? Mientras tanto... confío en el agua y jabón al llegar a mi casa. Mi otro fracaso de hoy fue en el vacunatorio del hospital, cuando traté de cumplir con la consigna de la Muni para los mayores de 65: "Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales". En cuanto entré me dijeron "por favor, no nos pida vacuna antigripal porque no tenemos". ¿Habrá solución para estos problemas? Y creo que el primero no depende de los funcionarios y comerciantes solamente, sino de todos. Gracias y saludos Adriana Bettinotti DNI 6.553.831





