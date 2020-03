Sr. Director de La Auténtica Defensa:

Agradecería publicara en la sección "Correo de Lectores" la nota enviada al Sr. Intendente solicitando tenga a bien efectuar tareas en nuestro barrio 9 de Julio que permitan reducir la velocidad de las motos y controles periódicos, ya que la calle Maipú se ha convertido en un espacio de destrezas típicas del motocross. La nota presentada el 30 de enero último dice lo siguiente: "Señor Intendente Sebastián Abella de nuestra mayor consideración: Como vecinos de Campana del barrio 9 de Julio, queremos hacer llegar a usted la siguiente situacion que nos toca vivir a diario. Jóvenes que pasan en sus motos a grandes velocidades y en ocasiones hasta "haciendo willy" en una cuadra donde no hay lomos de burro y viven personas con distintas discapacidades (dos de ellas en sillas de ruedas y una persona no vidente) ademas de los niños. Son por estas razones que queremos solicitarle que por favor pongan lomos de burro y si es posible cámaras de Seguridad para más tranquilidad de los vecinos, en la calle Maipú (entre Moreno y Colón). Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos a usted una pronta solución a esta problemática para no exponer a riesgos a nuestros vecinos. Sin más saludamos a usted atentamente".

VECINOS DEL BARRIO 9 DE JULIO (FIRMAS)