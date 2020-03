La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 17 de Marzo de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CAJAS SIN TAPA "Un peligro Avenida Perón desde 6 de Julio a Avenida Varela hay varios postes de luz así y cuando llueve doble peligro", muestra Héctor. PRENDE Y APAGA "Calle Tomas Murray 341(barrio San Cayetano) el poste de luz se prende y se apaga ya hace varios meses. Cuando se apaga del todo hace descarga y es un peligro. Ya hice el reclamo en el CEMAV pero todavía no lo arreglan. Los de EDEN me dijeron que corresponde a la Municipalidad" escribe Florencia. AGUA ESTANCADA "Calle Comelli y Sin Nombre (barrio don Francisco). Después de cada lluvia pasa esto y como no tiene salida para ningún lado queda ahí hasta que se evapore. Y las medidas contra el dengue? Debería haber alguna solución" muestra Ernesto.



SON BUENAS En Los Pioneros también se está realizando limpieza de zanjas pic.twitter.com/qO34IlEwLU — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 16, 2020 #Ahora personal de Cuadrilla de Zanjeo de Municipalidad de #Campana trabaja con la ayuda de una retroexcavadora para destapar la rejilla del caño pluvial que cruza desde Colectora Sur hasta la Chacabuco. Limpiaron y reacondicionaron el pozo donde se acumulan residuos del zanjón pic.twitter.com/baQ6FddlFG — Daniel Trila (@dantrila) March 16, 2020





