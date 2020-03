La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 El Banco Provincia anunció medidas de prevención







Dispuso una serie de acciones para que sus clientes utilicen los canales alternativos y reduzcan al máximo la concurrencia a las sucursales. En línea con las medidas de prevención por el Coronavirus, se busca especialmente que los adultos mayores no tengan que asistir al banco. Desde hace seis meses los jubilados de ANSeS que perciben haberes en la entidad no deben realizar ninguna certificación de supervivencia. De esta manera, tanto los beneficiarios como los apoderados pueden cobrar a través de la red de más de 1.700 cajeros automáticos que el Banco tiene en el territorio de la provincia de Buenos Aires y CABA. También informó que los adultos mayores que no puedan evitar ir a las sucursales tendrán prioridad de atención. Asimismo, para hacer más eficiente el uso de los cajeros automáticos, se amplió el monto de extracción diario para todos los clientes. "Tenemos todas las herramientas para reducir la circulación de personas en nuestras sucursales y puntos de atención", enfatizó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y agregó: "Queremos que los clientes utilicen nuestros canales alternativos al máximo y operen desde su casa". Para asistir al sector productivo, la banca pública bonaerense continúa otorgando créditos en condiciones especiales a través de las cuatro líneas de su programa RePyME. Las opciones más solicitadas son el descuento de cheques con tasa fija de 25% anual y los préstamos para capital de trabajo con tasa fija desde 28% anual. Ambas líneas pueden ser utilizadas para adquirir equipamiento tecnológico, insumos y financiar las necesidades de evolución que la actual coyuntura les plantea a las Pymes. "Hay que apoyar a las empresas para que puedan sobrellevar esta situación que está afectando a la economía mundial. Desde Banco Provincia vamos a seguir brindando financiamiento para reactivar rápidamente la economía cuando los riesgos sanitarios desaparezcan", señaló Cuattromo. Entre la batería de medidas, el Banco anunció que proveerá guantes de látex al personal que manipula efectivo, reforzará la higiene de sus edificios y cajeros automáticos, y administrará el flujo de público dentro de sus sucursales para evitar aglomeraciones. Para cuidar la salud de su personal, desde este lunes 16 de marzo la entidad otorgó licencia a sus empleados mayores de 60 años y a aquellos pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo.



