La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Para adultos mayores:

Recomiendan medidas para prevenir el coronavirus en geriátricos y residencias







El Ministerio de Salud de la Provincia recomienda diversas medidas para evitar la circulación del Coronavirus en todos los geriátricos y residencias para adultos mayores en territorio bonaerense. Los expertos sanitarios aconsejan prohibir el ingreso a visitantes, usuarios y familiares que hayan estado de viaje en una zona de circulación viral dentro de los últimos 14 días o hayan estado en contacto con un caso confirmado o probable. También evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios. La desinfección en este tipo de instituciones debe ser diaria: utilizar solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1 por ciento o etanol al 62-71 por ciento. El material utilizado debe ser desechable: introducirlo en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. Es necesario ventilar los ambientes para asegurar el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas. Además, es importante higienizarse las manos sobre todo antes y después de manipular basura, desperdicios, después de comer o manipular alimentos. También luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc. En tanto, hay que lavarse constantemente las manos después de ir al baño y manipular dinero, llaves, animales, etc. Los profesionales sanitarios recomiendan reforzar la vacunación de acuerdo al calendario nacional de los trabajadores y los residentes. Los trabajadores con sintomatología respiratoria deberán consultar a su servicio sanitario para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales. En las entradas a las instituciones aconsejan ubicar carteles informativos sobre recomendaciones generales, lavado de manos y medidas preventivas. Además, es importante instalar dispensadores con solución hidroalcohólica en áreas comunes. Nuevos residentes y posibles casos con síntomas compatibles Los nuevos residentes deben ser evaluados en el momento de su admisión en el centro e implementar las siguientes medidas de prevención: - Si no posee sintomatología respiratoria ni nexo epidemiológico: será admitido sin restricción. - En caso de pacientes asintomáticos que posean nexo epidemiológico: admisión pendiente por 14 días hasta evaluar que el paciente no desarrolle síntomas. - En caso de pacientes sintomáticos respiratorios sin nexo epidemiológico: admisión pendiente por 14 días. Si se detecta algún caso que presente los síntomas compatibles o por contacto: - Es importante que permanezca el menor tiempo posible en salas de espacio común o en contacto con otros adultos mayores. - Tomar las siguientes precauciones: Higiene de manos, Guantes, Barbijo quirúrgico, Camisolín, Protección ocular, Aislamiento individual (Es importante tener en consideración la posibilidad de contar con un espacio donde potencialmente pueda realizarse el aislamiento hasta la derivación), Mantener todos los espacios bien ventilados y Desinfectar superficies.



Para adultos mayores:

Recomiendan medidas para prevenir el coronavirus en geriátricos y residencias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar