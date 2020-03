La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 "Contar con variedad de visiones ayuda a mejorar"







Lara Leiva es la primera mujer que opera un torno en Premium, el área donde Tenaris fabrica sus productos con mayor tecnología. "Podemos trabajar en cualquier industria: si vos demostrás, vas a asumir un rol importante", asegura Lara, en otra de las historias personales compartidas por la empresa en el Mes de la Mujer Arrancó como lingadora, pero siempre sintió curiosidad por lo que se hacia dentro de las cabinas de tornos en Premium, la planta de fabricación de productos high-tech de Tenaris. Por eso, miraba de reojo a sus operadores, preguntaba, trataba de absorber sus conocimientos lo más que podía. Hasta que un día le llegó la chance y no la desaprovechó: hoy Lara Leiva es la primera tornera de todo su sector. "La mujer siempre puede trabajar en cualquier industria. Me crie con esa manera de pensar positiva. Si vos demostrás, vas a poder asumir un rol importante", aseguró la operaria de 30 años y apenas dos y medio de trayectoria en Tenaris. Entrar a "la fábrica" fue el sueño de Lara desde que salió de la escuela, pero la vida la había llevado por otros rumbos. "Trabajé muchos años en atención al público y ya tenía ganas de hacer otra cosa. No contaba con poder entrar a Tenaris, así que cuando me avisaron que había pasado los exámenes me sorprendí. Tenía muchas expectativas aunque poca idea del trabajo en concreto", recordó. Acoplarse al equipo no fue un problema para ella: "Me recibieron muy bien, me aceptaron y día a día me fui ganando mi lugar, siempre viniendo con la mejor onda. Así me fueron depositando la confianza y su amistad, sin problemas de por medio, charlando, compartiendo un mate y saliendo a comer asados". Lara cree que grupos heterogéneos de trabajo pueden "contar con una variedad de visiones que terminan mejorando las acciones". Ella, por ejemplo, dijo que aportó a su grupo una mayor sensibilidad hacia el orden y la limpieza. Y afirma que los objetivos por delante podrían conquistarse si la industria abraza el cambio como un activo. "Tenemos una compañera venezolana que aportó mucho en el programa Housekeeping. Así como lo fue en su caso, una mujer jefa de turno o de línea podría producir un impacto igual de positivo", sostiene. El sol se esconde tras las copas de los árboles en la plaza Italia y Lara disfruta de la tarde con sus dos hijos, Emir y Augusto. La gente a su alrededor no lo sabe: ella es la primera colaboradora de Tenaris en operar un torno de Premium, una de las plantas que más valor agregado genera en esta ciudad industrial. Seguro no falta mucho para que deje de ser la única.

Lara cree en los grupos heterogéneos de trabajo.





Entrar a “la fábrica" fue el sueño de Lara desde que salió de la escuela.



"Contar con variedad de visiones ayuda a mejorar"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar