La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Estrella 1 - Energía de Martes 17/3/20 -Onda Encantada de la Estrella (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





La Estrella es brillo creatividad, elegancia, belleza. Es arte. Es la luz intensa que todos tenemos dentro. Es la armonía. Es parte de la profundidad que nosotros como humanos buscamos y la posibilidad de sentir un verdadero amor, con todas las letras.Sello político. DÍA 235 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 11 KALI - 4TO DE LA 2DA HEPTADA DE LA LUNA 9, SOLAR. Kin 248- Estrella 1, autoguia. Hoy comienza la onda encantada de la Estrella, la última del Tzolkin, tiene un solo portal cósmico, el SOL 13, el kin 260 , el último de este telar maya, ese portal impacta en toda la trecena, y es un portal de brillo espiritual, EL ILUMINADO. Toda esta secuencia es para brillar, la Estrella energía intensa, es el sello de los artistas en todas sus ramas, y es una energía muy buena para dar servicios, muy política. Esta energía también está relacionada con la fertilidad, relacionada con Venus, los mayas adoraban a Venus no solo porque simbolizaba para ellos la búsqueda de la armonía a través de las relaciones, del amor o de las artes, sino porque también (ahí ellos le daban un significado diferente), les daba la señal de peligros contratiempos o negatividad. Esta Trecena no solo nos pone como propósito identificar e ir por lo que nos atrae a nivel arte sino nuestros deseos de relacionarnos personalmente y socialmente, la necesidad de sentirnos deseados y de gustar o atraer a los demás. Sino que es un ciclo que nos va a mostrar todos los peligros que corremos sobre todo en tiempos de coronavirus. La Estrella cuando no está en su centro se pone dramática, quejosa, quisquillosa y hace larga la toma de decisiones, pero también pueden ser días donde los políticos que sepan tomar medidas a tiempo se destaquen. Por ser esta la última trecena y los 13 días la onda encantada del Dragón, como la 1era, son días de fin y principio fuertes. Fin y principio en espiral ascendente en este año Mago 1 que es el 1ER AÑO de un ciclo de limpieza que comenzó el 26/7/19 y va a durar 13 años. Los tiempos se aceleran y esta Estrella, llamada en maya LAMAT, nos trae luz y brillo pero al mismo tiempo nos genera la responsabilidad de que esa luz sea la señal de alerta, para poder prevenir justo a tiempo. Energía positiva y armónica, tiremos la mejor vibra!! IN LAK ECH alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Estrella 1 - Energía de Martes 17/3/20 -Onda Encantada de la Estrella (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

