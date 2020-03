Viviendo el ahora

En relación al poder del aquí y el ahora, Roberto Perez dice en una de sus conferencias: "Podemos vivir ganándonos la vida, podemos salir a crear nuestra vida; Pero también podemos llegar a un momento más alto todavía, que es celebrar la vida. Crear mi vida es apuntar a ser mejor, crear mi vida no es poner el objetivo central en el tener, sino en el ser. Cuando ponemos mucha dedicación y atención, cuando ponemos profundidad en lo que hacemos, en lo que vivimos, inmediatamente sucede que el universo conspira y se nos acercan y atraemos una cantidad de cosas positivas para nosotros y nuestro entorno. Cuando el deseo y el control se instalan en nuestra vida, estamos aquí queriendo otra cosa. Estamos haciendo una cosa y querríamos hacer otra. Estamos acá y desearíamos que otra persona esté a mi lado. Estamos acá pero desearíamos estar en otro lado. Estamos presentes, pero nuestra mente está deseando otras cosas. El deseo constante de tener lo que no tengo, estar donde no estoy y ser lo que no soy, hacen que no viva el presente. Para tratar de entender bien el secreto de por qué nos cuesta tanto vivir el aquí y ahora, hay que entender que a veces la mente nos domina, aquella que debería ser un instrumento se adueña de nosotros, la que debería ser un excelente medio se transforma en un fin que no nos deja ser. Es así como nos vamos enredando. Y cuando nos enredamos en la mente, cada vez más, empezamos a tener pensamientos que no queremos, pero que nos asaltan, nos invaden…

¿No será que sólo vive quien vive el presente? ¿No será que uno ya vive la eternidad viviendo el presente con intensidad? ¿No será que la eternidad no es un tema de longitud, sino de intensidad? ¿No será que la eternidad no es mucho tiempo, sino un tiempo bien vivido? El secreto está en soltar el pasado, el no proyectarnos hacia el futuro, y no ahogarnos en los problemas del presente"

Pareciera que siempre estamos tapados de problemas, y constantemente nos quejamos, apartando así a las cosas importante en nuestras vidas, quitándole valor a esos instantes de alegría, a una sonrisa, un abrazo, el compartir, el tener la oportunidad de darnos a otros, de amar, de aprender, de crecer. Siempre decimos que no hay tiempo, que el tiempo pasa volando, y vamos postergando aquello que realmente nos gratifica, aquello que nos reconforta el alma. Pero si el tiempo es siempre el mismo… ¿Será que vivimos en piloto automático y el hecho de no disfrutar, de no vivir con intensidad el momento presente hacen que parezca que todo pasa muy rápido? ¿Será que por estar atados al pasado o pensando en el futuro nos olvidamos que la vida es ahora, y que es ese ahora el que luego conformará mi pasado y mi futuro? Si pudiéramos ver cada día, cada momento como único e irrepetible, como un instante fugaz, podríamos vivirlo con mayor intensidad. Podríamos admirarlo y descubrirlo como un niño que recién sale al mundo, podríamos encontrar un tesoro en todas las cosas. Si en lugar de focalizarnos en el tener nos focalizamos en nuestro ser; si en lugar de ver los problemas, vemos oportunidades; si en lugar de dejar que nuestra mente se enrede en pensamientos negativos, la usamos a nuestro favor; si en lugar de negar y resistirnos a lo que nos pasa, lo aceptamos y comenzamos a fluir, podremos vivir cada hecho como extraordinario, viviremos con intensidad, sin que el tiempo nos maneje, sino decidiendo nosotros cómo queremos vivirlo. Si esto sucede, podremos decir que ésta es una vida bien vivida, que es una celebración maravillosa, podremos decir que esto es honrar la vida. Entonces te pregunto ¿Cómo estás viviendo tu vida?

Mariela Oppici // www.generandorealidades.blogspot.com