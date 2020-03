La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Campanenses en el Exterior:

Diego Dorregaray es líder en Ecuador







Técnico Universitario es la sorpresa de la Liga Pro. En Paraguay, el Libertad de Adrián Martínez también es puntero. Son cuatro los campanenses que se encuentran disputando campeonatos de Primera División en el exterior. Todos en Sudamérica y en distintos países. Y de ellos, el de presente más llamativo es Diego Dorregaray, quien forma parte de Técnico Universitario de Ecuador, el sorpresivo único líder de la Liga Pro. Hasta el momento, el Rodillo Rojo ganó tres encuentros y empató dos en sus primeras cinco presentaciones del certamen. De esta manera, es puntero con 11 unidades, dos más que la Liga Deportiva Universitario de Quito. En este arranque de temporada, "Fonito" no ha sido titular, pero ya se ha anotado en la red igualmente: marcó el gol del agónico empate 1-1 frente Mushuc Runa por la cuarta fecha. Ese tanto le permitió salvar el invicto a su equipo, que el último fin de semana derrotó 3-1 a Liga de Portoviejo (cuyo gol anotó Francisco Fydriszewski, ex Villa Dálmine) antes del parate del campeonato por razones sanitarias (a causa del coronavirus). Otro campanense cuyo equipo goza de un gran momento es Adrián Martínez. El delantero ha quedado relegado en la consideración de Ramón Díaz en Libertad de Paraguay, pero igualmente se las arregló para convertir en la goleada 5-1 sobre General Díaz. Con ese triunfo, el Gumarelo llegó a los 19 puntos y le sacó cuatro de ventaja a su escolta, Olimpia. Además, Libertad comenzó su participación en la Copa Libertadores con sendas victorias sobre Independiente Medellín y Caracas de Venezuela. En tanto, en Chile, el Colo Colo de Nicolás Blandi esbozó una recuperación en sus últimas dos presentaciones, aunque con apenas 7 puntos en 7 partidos, el Cacique se encuentra en la 13ª posición. El campanense ha marcado dos goles en el campeonato local, mientras que todavía no ha podido marcar en Copa Libertadores, donde Colo Colo acumula un triunfo y una derrota en el Grupo C. Finalmente, el mediocampista Matías Ballini ya entrena a la par de sus compañeros tras haberse recuperado de una lesión muscular en el gastrocnemio de la pierna derecha. Por ello no participó de las últimas presentaciones de Independiente Santa Fe, que marcha actualmente en la tercera posición del campeonato colombiano, a dos puntos del líder, Atlético Nacional.

DORREGARAY HA CONVERTIDO UN GOL PARA TECNICO UNIVERSITARIO, SORPRESIVO LÍDER EN ECUADOR



Campanenses en el Exterior:

Diego Dorregaray es líder en Ecuador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar