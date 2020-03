La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/mar/2020 Breves: Fútbol

17 de Marzo de 2020







SE PARA EL FÚTBOL Aunque intentó resistir, el fútbol argentino también suspenderá su actividad por completo en el marco de las medidas que se han establecido para evitar la propagación del coronavirus. La decisión se anunciaría hoy y llegaría luego de la presión que impusieron los jugadores y la decisión de River Plate de no presentarse ante Atlético Tucumán. De esta manera, Argentina completará el cuadro sudamericano: las restantes nueve ligas del continente ya habían cancelado temporariamente sus certámenes. Del mismo modo, la AFA (que ayer suspendió los torneos juveniles e infantiles) se sumaría así al resto de las federaciones deportivas del país. COPA DE LA SUPERLIGA La primera fecha de la Zona 1 dejó los siguientes resultados: Gimnasia (LP) 0-0 Banfield, Patronato 1-3 San Lorenzo, Independiente 1-0 Vélez Sarsfield, Godoy Cruz 1-4 Boca Juniors, Unión (SF) 1-1 Arsenal y Central Córdoba (SdE) 1-2 Newells. En tanto, por la Zona 2, jugaron: Huracán 0-3 Talleres, Aldosivi 3-4 Racing Club, Lanús 0-1 Argentinos Juniors y Rosario Central 1-3 Colón. Mientras que River Plate no se presentó ante Atlético Tucumán y Defensa y Justicia vs Estudiantes (LP) fue postergado con antelación. NUEVOS DT Mauricio Pellegrino será el nuevo entrenador de Vélez Sarsfield tras el alejamiento de Gabriel Heinze de la institución de Liniers. En tanto, ayer fue presentado el uruguayo Mariano Soso en San Lorenzo de Almagro, mientras que en Colón de Santa Fe, Eduardo Domínguez debutó anoche con un triunfo clave frente a Rosario Central (el Sabalero salió de la zona de descenso). PRIMERA B METRO Tristán Suárez (17 puntos) quedó como único líder del Clausura tras superar 3-0 como visitante a San Telmo por la octava fecha el último domingo. En dicha jornada, además jugaron: Flandria 2-2 Sacachispas, J.J. Urquiza 2-1 Fénix y Villa San Carlos 2-1 Defensores Unidos. Para el miércoles quedó programado Acassuso vs Argentino de Quilmes, que había sido suspendido por lluvias. PRIMERA C Deportivo Merlo (20 puntos) se consolidó como único líder del Clausura al vencer 3-1 como local a Midland. Por esta novena fecha, además, se enfrentaron: Victoriano Arenas 5-1 Argentino de Merlo, Real Pilar 1-1 El Porvenir, Deportivo Español 1-1 Cañuelas, Luján 2-1 Dock Sud, San Martín (B) 2-1 Lamadrid y Excursionistas 3-1 Leandro N. Alem. PRIMERA A FEMENINA Por las lluvias solo se disputaron tres encuentros de la 17ª y última fecha de la fase regular: Independiente 3-0 Estudiantes (LP), Rosario Central 1-2 Gimnasia (LP) y San Lorenzo 2-2 UAI Urquiza. Así queda un único boleto a la Zona Campeonato en duda: hoy es de Rosario Central, aunque Lanús podría quitárselo si vence a Huracán. PUERTO SUSPENDIDO En tanto, por la Primera B Femenina, las chicas de Puerto Nuevo sufrieron la segunda suspensión consecutiva por malas condiciones climáticas. Entre semana no habían podido jugar como visitantes frente a Comunicaciones, mientras que el domingo tampoco pudieron como locales ante Sarmiento de Junín. Estos compromisos corresponden a la 2ª y 3ª fecha de la Zona Campeonato.

