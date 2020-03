La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/mar/2020 Abella eximirá a negocios obligados a cerrar hasta el 31 de marzo











NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus: el Municipio profundiza las medidas de aislamiento social El proyecto lo presenta hoy para ser tratado en la sesión del HCD de este jueves y no pagarán la Tasa de Seguridad e Higiene y el impuesto de Alumbrado y Limpieza de este mes. Sesionar o no este jueves en medio de la emergencia sanitaria declarada por el Corona Virus fue el tema de las últimas 48 horas en los pasillos del Concejo Deliberante y, de no mediar cuestiones de fuerza mayor y de último momento, todo indica que este jueves habrá sesión a partir de las 19. Las opiniones estuvieron divididas. Por ejemplo, se supo que el Dr. Rubén Romano, reconocido médico e integrante del bloque Frente de Todos era una de las voces por la negativa. Pero, hasta ayer se había acordado entre las presidencias que se establecerá un Orden del Día sólo con temas ya consensuados y que no generen prolongados debates o intercambio de opiniones, de manera tal que la reunión dure el menor tiempo posible. En ese sentido, fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa que el Intendente Abella presentará hoy un Proyecto de Ordenanza eximiendo de pagar Seguridad e Higiene y Alumbrado y Limpieza correspondiente a marzo a aquellos locales comerciales comprendidos en el decreto que entró en vigencia a partir de las 16 de ayer (Ver: El Municipio profundiza las medidas de aislamiento social). La sesión se realizará a puertas cerradas. Es decir, no se habilitará la barra a los vecinos quienes podrán seguir la sesión por la habitual transmisión en vivo por el canal de YouTube. Otras de las medidas consensuadas es que las bancas estén más separadas entre sí de lo habitual, adaptando la configuración a distancias de seguridad sanitaria. También confirmamos que la ex Jefe de Gabinete del intendente Abella y ahora concejal, Mariela Schwartz, asumirá la presidencia del bloque Juntos por el Cambio, en reemplazo de Carlos Cazador quien pidió licencia respetando las recomendaciones excepcionales que incluyen a toda la población, guarda cuarentena preventiva en su hogar dado que es mayor de 65 años y tiene Epoc. Al menos un tema será tratado sobre Tablas, y es la convalidación de los decretos del Intendente Abella adhiriendo a las emergencias nacional y provincial relacionadas con el Corona Virus, lo cual sería un trámite. Pero, como no se sabe a ciencia cierta cómo evolucionará la epidemia en nuestro país y cuándo se volverá a sesionar, sería intención de la bancada del Frente de Todos el tratamiento sobre tablas la creación de un Protocolo ante casos de violencia de Género en el Municipio. La urgencia, está fundamentada en la denuncia radicada en la Justicia de una empleada contra un funcionario del Gabinete Municipal que tomó estado público esta semana.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



