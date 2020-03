El Municipio desmintió audios que se viralizaron por WhatsApp. El Municipio tuvo que salir a desmentir ayer audios falsos que se viralizaron a través de WhatsApp y que daban cuenta de la entrada en vigencia de un supuesto toque de queda y de fumigación con "cinco helicópteros de la Fuerza Aérea que pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el Coronavirus". La ¿broma? se vio potenciada por la resolución del Intendente en la que establece desde ayer el cierre de confiterías; heladerías; restaurantes; pizzerías con servicios de mesa; locales bailables; resto bares discos; cervecerías (ver nota superior); al tiempo que personal de Defensa Civil junto con Policía Bonaerense recorrió negocios y espacios públicos recomendando a los vecinos que traten de permanecer en sus domicilios y así evitar la propagación del Coronavirus. "Toda la información pertinente se publica en los medios de comunicación municipales y locales", remarcaron desde el municipio y recordaron a los vecinos que los canales de mensajes de las redes sociales de la Municipalidad de Campana están abiertos para dudas y consultas. "Le pedimos a la comunidad no difundir falsa información o aquella que no esté debidamente validada. Desde el Municipio, comunicamos permanentemente las medidas que se van tomando, para enfrentar esta situación que es tan delicada y ante la cual tenemos que ser todos muy responsables", concluyeron.

Captura de pantalla del mensaje viralizado, luego desmentido.

#Dato desde el Municipio desmienten audios falsos viralizados a través de WhatsApp y helicópteros fumigando. Piden a los vecinos regirse por la información oficial que se publica en las redes sociales y del Municipio. Solicitan no difundir información falsa que genera confusión pic.twitter.com/vf4M06S3np — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2020 #Dato La secretaría de salud de la Municipalidad de #Campana anunció el esquema de atención en el Hospital San José y Centros Periféricos y medidas de prevención para evitar la propagación del #Coronavirus https://t.co/0ZDQgBx0VH — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2020

Desmentida:

No hay "toque de queda" ni fumigación desde helicópteros

