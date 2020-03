La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/mar/2020 Emergencia sanitaria:

Rige un nuevo esquema de atención en el hospital y los CAPS de Campana







En el nosocomio se atenderán urgencias y se cancelarán los consultorios externos y análisis de laboratorio de control. En los CAPS, por un lado, se atenderá a quienes manifiesten alguna enfermedad; por otro, pacientes sanos con otros requerimientos. Se garantiza la entrega de medicación y confección de recetas para pacientes con enfermedades crónicas. Ante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud del Municipio anunció un nuevo esquema de atención en el hospital San José y los centros de atención primaria para la salud (CAPS). "En el hospital municipal, vamos a suspender todos los consultorios externos de consulta programada como también los análisis de laboratorio de control. Solo atenderemos urgencias de cirugía, traumatología y urología y odontología", informó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. Luego, aseguró que se tomarán todos los recaudos necesarios para que los pacientes de riesgo no se acerquen al hospital. Por ello, informó que "se garantizará que aquellos que presenten enfermedades crónicas y necesiten medicación puedan acceder a la misma". Es así que, en el caso de los pacientes de endocrinología y reumatología que precisen medicación y/o confección de recetas podrán acercarse a 25 de mayo 1117 en el habitual horario de atención de su médico. Lo mismo ocurre con quienes deban solicitar recetas o consultas por PAMI. En otro orden, Acciardi informó que "habrá controles en el ingreso al hospital tanto para asesorar a los vecinos a qué sector dirigirse teniendo en cuenta que habrá zonas de circulación para personas enfermas y para personas sanas". No obstante, la funcionaria afirmó que no se interrumpirán controles a bebés recién nacidos, embarazos de alto riesgo o personas con diabetes. CAPS Esta misma metodología se aplicará en los CAPS donde, por zona, se brindarán diferentes prestaciones. De esta manera, quienes presenten alguna enfermedad (patología respiratoria, por ejemplo) deberán acercarse a los CAPS de Otamendi, Las Praderas, Lubo, Villanueva, Los Pioneros, Río Luján y Las Campanas. "Para una mejor atención, organizaremos la atención por zonas. Buscamos también evitar el contacto de personas sanas con aquellas que presentan algún cuadro patológico", explicó. En tanto que, las personas sanas que deseen realizar consultas de cualquier otra índole, como solicitar recetas, por ejemplo, tendrán que dirigirse a los CAPS de 9 de Julio, San Jacinto, Ariel del Plata, Las Acacias, San Felipe; CIC de Las Praderas y Lubo y Andamiaje. En el sector isleño, continúan funcionando los CAPS del Blondeau y Canal Yrigoyen. Permanecerán cerrados los de Santa Lucía, Albizola y Don Francisco canalizando la atención en los lugares anteriormente mencionados. "Estamos en una etapa de contención donde aún no hay circulación del virus. Trabajamos para asegurarnos de que el sistema de salud continúe con las prestaciones sin inconvenientes y esté solo para la necesidad. Hoy no tenemos circulación del virus y podemos extremar las medidas para evitar que así sea", añadió. Finalmente, mencionó que "en Campana y en Argentina aún tenemos la oportunidad de que la epidemia no se manifieste como ya lo hizo en otros país que actualmente tienen una situación crítica con un colapso del sistema de salud. Es responsabilidad de todos, cambiar esos pronósticos cumpliendo todas las medidas preventivas, pero fundamentalmente, quedándose en casa".

CECILIA ACCIARDI BRINDÓ DETALLES DEL NUEVO ESQUEMA.





ACCIARDI ASEGURÓ QUE SE TOMARÁN TODOS LOS RECAUDOS NECESARIOS PARA QUE LOS PACIENTES DE RIESGO NO SE ACERQUEN AL HOSPITAL. DETALLES DEL PROTOCOLO VIGENTE Desde el Municipio precisaron qué pacientes deben concurrir al Hospital y cuáles no. Y reiteraron la importancia de asistir a la guardia solo en casos de urgencia. También explicaron que el SAME no puede intervenir en casos de sospecha de Coronavirus. La Secretaría de Salud del Municipio reiteró cuál es el protocolo vigente para actuar ante el Coronavirus. Además, enfatizó la importancia no solo de acatar todas las medidas preventivas dispuestas sino también de asistir al hospital municipal San José solo en casos de extremada urgencia. La subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi explicó que "en el hospital se determinaron una serie de movimientos para cuidar a la población" y solicitó a los vecinos que "no se acerquen a la guardia si realmente no es imprescindible". En relación a ello, la funcionaria también requirió ser cautelosos y evitar la exposición acercándose al hospital. También, pidió ser responsables con el uso de determinados insumos cuando no fueren necesarios como, por ejemplo, los barbijos. Penovi detalló los pormenores de qué pacientes deben concurrir al hospital en caso de sospecha de Coronavirus y cuáles no. "Si uno quisiera descartar que tiene esta patología se debe acercar al hospital San José. Allí, en primer lugar, se colocará un barbijo. Luego, será derivado a un consultorio de enfermedad febril", comentó. Además, explicó que los pacientes que pueden tener Coronavirus, hoy, son quienes presenten los síntomas de fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar. Además, hayan viajado en los últimos 15 días (a Europa, Irán, Japón, EEUU, Brasil y Chile) o haber estado en contacto con un paciente confirmado de Coronavirus. Y explicó que "si el paciente tiene fiebre y dolor de garganta pero no estuvo en contacto con alguien que haya viajado puede concurrir para ser asistido por un médico pero no con sospecha de Coronavirus." De igual modo, Penovi enfatizó que los casos sospechosos responden a un determinado protocolo y que la toma de muestras "solo se realiza cuando se cumplen con la totalidad de las indicaciones prescriptas". La subsecretaria volvió a reiterar que al día de la fecha, Campana no tiene ningún caso de Coronavirus. No obstante, destacó la importancia de respetar la totalidad de las medidas preventivas impulsadas desde el Gobierno Nacional y aseguró que "en esta etapa de contención contra el virus es sumamente importante quedarse en casa". SAME Para concluir, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, se refirió al tipo de intervención que puede realizar el SAME en este contexto. "El SAME concurre a donde está comprometida la vida de la persona y no asiste en casos de cuadros febriles. De darse esto último, el paciente debe ir al hospital", finalizó. VIDEO #Dato La secretaría de salud de la Municipalidad de #Campana anunció el esquema de atención en el Hospital San José y Centros Periféricos y medidas de prevención para evitar la propagación del #Coronavirus https://t.co/0ZDQgBx0VH — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2020 En adhesión a lo dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y dado que hasta el 31 de marzo la oficina de la dirección de Tránsito y Transporte no atenderá al público, se prorrogó el vencimiento de las Licencias de Conducir desde el 15 de febrero al 15 de abril pic.twitter.com/OS4gGJqrEE — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 18, 2020 #QuedateEnCasa pic.twitter.com/AglHkE221C — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 17, 2020 #Dato desde el Municipio desmienten audios falsos viralizados a través de WhatsApp y helicópteros fumigando. Piden a los vecinos regirse por la información oficial que se publica en las redes sociales y del Municipio. Solicitan no difundir información falsa que genera confusión pic.twitter.com/vf4M06S3np — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2020

Emergencia sanitaria:

Rige un nuevo esquema de atención en el hospital y los CAPS de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar