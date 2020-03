P U B L I C



Desde el Municipio precisaron qué pacientes deben concurrir al Hospital y cuáles no. Y reiteraron la importancia de asistir a la guardia solo en casos de urgencia. También explicaron que el SAME no puede intervenir en casos de sospecha de Coronavirus. La Secretaría de Salud del Municipio reiteró cuál es el protocolo vigente para actuar ante el Coronavirus. Además, enfatizó la importancia no solo de acatar todas las medidas preventivas dispuestas sino también de asistir al hospital municipal San José solo en casos de extremada urgencia. La subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi explicó que "en el hospital se determinaron una serie de movimientos para cuidar a la población" y solicitó a los vecinos que "no se acerquen a la guardia si realmente no es imprescindible". En relación a ello, la funcionaria también requirió ser cautelosos y evitar la exposición acercándose al hospital. También, pidió ser responsables con el uso de determinados insumos cuando no fueren necesarios como, por ejemplo, los barbijos. Penovi detalló los pormenores de qué pacientes deben concurrir al hospital en caso de sospecha de Coronavirus y cuáles no. "Si uno quisiera descartar que tiene esta patología se debe acercar al hospital San José. Allí, en primer lugar, se colocará un barbijo. Luego, será derivado a un consultorio de enfermedad febril", comentó. Además, explicó que los pacientes que pueden tener Coronavirus, hoy, son quienes presenten los síntomas de fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar. Además, hayan viajado en los últimos 15 días (a Europa, Irán, Japón, EEUU, Brasil y Chile) o haber estado en contacto con un paciente confirmado de Coronavirus. Y explicó que "si el paciente tiene fiebre y dolor de garganta pero no estuvo en contacto con alguien que haya viajado puede concurrir para ser asistido por un médico pero no con sospecha de Coronavirus." De igual modo, Penovi enfatizó que los casos sospechosos responden a un determinado protocolo y que la toma de muestras "solo se realiza cuando se cumplen con la totalidad de las indicaciones prescriptas". La subsecretaria volvió a reiterar que al día de la fecha, Campana no tiene ningún caso de Coronavirus. No obstante, destacó la importancia de respetar la totalidad de las medidas preventivas impulsadas desde el Gobierno Nacional y aseguró que "en esta etapa de contención contra el virus es sumamente importante quedarse en casa". SAME Para concluir, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, se refirió al tipo de intervención que puede realizar el SAME en este contexto. "El SAME concurre a donde está comprometida la vida de la persona y no asiste en casos de cuadros febriles. De darse esto último, el paciente debe ir al hospital", finalizó.

Detalles del protocolo vigente por emergencia sanitaria

