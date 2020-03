Una joven se lesionó al impactar con su moto contra una EcoSport. La Ford EcoSport frenó en la intersección de Sívori y Moreno, tomando por sorpresa a Anahí Piffaretti, quien impactó con su motocicleta al vehículo en su parte posterior y cayó al pavimento mojado. El accidente tuvo lugar a las 15:30 de ayer y la joven no revestía lesiones de gravedad pero se evaluó conveniente que igual fuera trasladada hasta el Hospital San José por un móvil del SAME. Intervino personal del Comando Patrulla Campana.

La joven no tenía lesiones de gravedad pero igualmente fue trasladada hasta el Hospital por precaución.



No alcanzó a frenar

