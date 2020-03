Efemérides del día de la fecha: 18 de marzo

P U B L I C



DÍA DEL TRABAJADOR TELEFÓNICO Instituido a través de la Ley 27.291 en el año 2014, en este día se conmemora la nacionalización del servicio de telefonía durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1948 y las luchas sindicales de los trabajadores por sus derechos. Previo a la nacionalización, la "Unión telefónica del Río de la Plata", empresa surgida de la fusión de la "Compañía de Teléfono Gower-Bell", "Société du Pantéléphone L. De Locht et Cie" y la "Compañía Telefónica del Río de La Plata", monopolizaban el servicio telefónico en el país hasta que en el año 1946 el presidente Perón creó la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA); la misma pasó a ser propiedad del Estado en el año 1948 y, al año siguiente, pasó a denominarse "Teléfonos del Estado" y empezó a ser una dependencia del Ministerio de Comunicaciones de la Nación. FALLECE NINÍ MARSHALL Marina Esther Traveso nació el 1 de junio del año 1903 en Buenos Aires. Hija de inmigrantes asturianos, descubrió que su vida estaba ligada al escenario cuando realizó su primera actuación en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Al poco tiempo, formó un pequeño grupo de teatro llamado "Los Arribeños del Norte" que quedó atrás cuando empezó la secundaria, no obstante, su carisma y su habilidad para entretener se mantuvo intacta: "[…] cuando se terminaba la hora de clase era un monigote, como soy ahora, un payaso." Tras su divorcio, "Niní" comenzó a trabajar como redactora en "La Novela Semanal" y "Sintonía", donde bajo el seudonimo de "Mitzy", escribía artículos de actualidad marcados por su humor ácido. En el año 1934 se lanzó a la radio cantando, bajo el nombre Ivonne D´arcy, en "La voz del aire"; a partir de ese momento deambuló por Radio Nacional, Porteña, Fénix y Belgrano hasta que "Pipita Cano", conductora de "El chalet de Pipita", la convocó para interpretar a una mucama en su programa y la inspiró a crear uno de sus personajes más emblemáticos: "Cándida." Más adelante, contrajo matrimonio con Marcelo Salcedo, hombre con el que creó su apellido artístico al juntar las primeras letras de su nombre (Mar-Sal) y agregarle las letras "h" y "l": "Marshall." En el año 1937 formó un dúo cómico con Juan Carlos Thorry, quién al ser abordado por muchas fanáticas por un autógrafo dio origen al personaje de "Catita." Al año siguiente debutó en el cine con la película "Mujeres que trabajan" iniciando una extensa carrera en la gran pantalla: "Divorcio en Montevideo" y "Cándida" (1939), "Los celos de Cándida" y "Hay que educar a Niní" (1940), "Cándida, la mujer del año" (1943), "Mosquita muerta" (1946), "Navidad de los pobres" (1947), "Una gallega en México" (1949), "Catita es un dama" (1956) y "¡Qué linda es mi familia!" (1980), entre otras. Por otra parte, debutó en televisión en el año 1957 en el programa "Philco Music Hall" y, después de tener poco éxito en el medio, resurgió en el programa "Sábados Circulares" de "Pipo" Mancera: "lo dije y lo diré hasta el cansancio ´mi vida no es más que la de una señora de su casa que se hizo la graciosa.´ Así quiero que me sientan y así quiero que me recuerden." Falleció en el año 1996 en Buenos Aires. EL GOL MÁS RÁPIDO DEL FÚTBOL ARGENTINO Un día como hoy en el año 1979, Carlos Seppaquercia metía el gol más rápido en la historia del fútbol argentino. El curioso hecho se dio en el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Huracán por el Campeonato Metropolitano cuando el delantero de "El Lobo" vio al arquero rival, Jesús Osvaldo Borzi, adelantado en el área chica y decidió patear al arco. En apenas 5 segundos el marcador se abrió sorprendiendo a los presentes por la rápidez del gol: "generalmente yo le tocaba la pelota al ´Tano´ García Ameijenda, pero lo vi adelantado al arquero Borzi, que estaba marcando el área. Y en lugar de retroceder, veo que se queda hablando con el lateral (Jorge) Carrascosa. Entonces le dije al ´Tano´: ´Tocámela, que le pego´. Me respondió que estaba loco, pero rematé y la pelota entró por arriba." Unos cuantos minutos después, Carlos Babington empató el partido.

