Alonso manifestó su apoyo al auto cultivo de cannabis para uso terapéutico

La diputada provincial se solidarizó con la familia campanense Piussan Coinaski. "Cuando se sancione el proyecto que está en el Congreso de la Nación, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que nuestra provincia adhiera y las familias bonaerenses puedan fabricar su propio aceite lo antes posible", afirmó. La historia la publicamos en nuestra edición del 8 de marzo: Jésica Coinaski y Matías Piussan tienen un hijo de 3 años con diabetes. Con la esperanza de mejorarle su calidad de vida y por todos los pormenores que conlleva esta enfermedad a largo plazo, cultivan cannabis en su hogar para dar con la cepa que pueda tratarlo y así producir y suministrarle al niño el aceite generado a partir de la extracción de los componentes de esta planta. La actividad de autocultivo todavía no está legislada en la Argentina, e incluso es perseguida por la Justicia. La fabricación de aceite, tampoco está contemplada y los productos autorizados son de origen extranjero, de altísimo costo, y en general no responden a los tratamientos por basarse en moléculas aisladas. "Tomé contacto -comentó la diputada provincial Soledad Alonso- con Jésica y Matías para interiorizarme del tema. Es de público conocimiento que en la agenda del Ministerio de Salud de la Nación está la intención de mejorar la actual ley sobre uso medicinal dado que, así como está, es muy restrictiva y hace del acceso a los aceites un trámite burocrático imposible, y acotado a sólo una enfermedad: la Epilepsia refractaria. Pero también en el Congreso de la Nación se está trabajando en la legalización del autocultivo, y atada a ella, es indispensable que contemple las condiciones que permitan a las madres y padres como Jésica y Matías no sólo tengan sus plantas, sino también puedan fabricar sus propios aceites de cannabis". "Como legisladora y como madre – agregó - quiero manifestar mi apoyo y solidaridad a esta familia que, motivada en mejorar la calidad de vida de su hijito Gael, incluso iniciaron la agrupación social solidaria gestada en Campana, USCAMED, impulsados por una necesidad urgente como lo es el Derecho a la Salud, un Derecho Humano que de suyo se encuentra por sobre cualquier legislación mundial. Se sabe que estos aceites tratan más de 45 patologías que la medicina tradicional no pudo resolver". La diputada provincial de nuestra ciudad también destacó "el compromiso médico de la Asociación Civil PROCANNT, presidida por el Dr. Luis Acosta, también de la ciudad de Campana, que acompaña a estas familias no sólo en los tratamientos sino también en la lucha colectiva por el autocultivo para uso terapéutico. Desde ya, pueden contar con todo mi apoyo. Cuando se sancione el proyecto que está en el Congreso de la Nación, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que nuestra provincia adhiera y las familias bonaerenses puedan fabricar su propio aceite lo antes posible".

Alonso manifestó su apoyo al auto cultivo de cannabis para uso terapéutico

