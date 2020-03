P U B L I C



El campanense participó de la 27ª edición del Enduro del Verano "Gesell Le Touquet" y fue 28º entre 110 competidores que presentó su clase. Sin embargo, a la espera de su primer hijo, ahora le llega el momento de parar la moto. Con esa personalidad tan especial que lo hace distinto, Germán Henze nos recibe en su local comercial, con la alegría de haber estado en la 27ª edición del Enduro del Verano "Gesell Le Touquet", competencia de la que se trajo un resultado positivo para lo que se pretendía. -¿Conforme con lo realizado? -Estoy muy contento con esta carrera, porque llegamos hasta donde podíamos y a pesar de una falla que corregimos pude arribar. Y porque se pudo plasmar en pista todo el trabajo que realizamos en lo previo con mi hermano y los chicos del equipo. Fue cerrar ese fin de semana perfecto: quedamos 28 en la final entre 110 motos que largaron en mi clase -¿Incentiva para lo que viene? -Sí, sin ningún tipo de dudas. Ya lo tomas diferente, los chicos se motivan, se dan cuenta que todo el esfuerzo no fue en vano. En esta carrera en particular hubo mucho tiempo de espera por las cuestiones climáticas, lo que nos ponía más ansiosos. Además se postergo por cuestiones ajena a la carrera también y eso provocó un gasto mayor, dado que estuvimos una semana más esperando el desarrollo de la competencia. -¿Esto marca que continúas? -No, para nada. Solo digo que estuvo bueno, pero en mi caso particular te lo sintetizo con esta frase: "Fue la primera y la última carrera del año que corro. -¿No más motocross ni enduro? -No, ya está tomada la decisión y mi equipo lo sabe. Además no estoy motivado para correr esta temporada. -¿Por algo en especial? -Sí, hoy tengo otros proyectos en mi vida personal que me llevan a tomar esta acertada decisión, porque junto a mi señora Verónica estamos esperando nuestro primer hijo y eso está por encima de todo lo que pueda venir. Quiero disfrutarlo a pleno porque son esos momentos que te da la vida y no debes cometer el error de no vivirlo día a día, al menos así lo pensamos con Verónica. -¿Lo venían buscando? -Y uno llega a una edad en que hay determinadas situaciones que si se puede, hay que encararlas en el momento que corresponde. Los dos estamos muy felices con lo que nos está pasando. -Entonces, ¿la moto es pasado? -Los que estamos en esto sabemos que siempre se está volviendo, porque en algún momento te subís a la moto de nuevo. Pero, por el momento, la moto quedará guardada en el taller y con el paso del tiempo, como te decía, un día volveré. Ahora vamos por otro lado. Yo les decía a mis amigos que serán dos años sin correr y después veo. La verdad hoy es muy temprano para pensar en decisiones de estas características de cara al futuro, pero también sé que lo tengo en mi mente. Con esa convicción con la que se refiere a lo que se viene en su vida también recuerda a aquellos que le dieron su apoyo para hacer esta "primera y última carrera del año" en Villa Gesell: "Primero, a ese grupo de amigos y seguidores que creyeron en este proyecto cuando arranqué; a mi equipo, que encabeza mi hermano Sebastián; y como le decimos cariñosamente, al jefe de equipo, Simón Moyano y a Federico Serralonga, que no faltan a una carrera mía. Son unos fenómenos. A Verónica por seguir esta locura mía y estar en las carreras y también a mis sponsors, a mi familia y a la gente de Campana que siempre se preocupa por saber cómo terminé". Se vienen tiempos distintos en la vida de Germán. Ya no habrá ni cadenas ni cables de freno ni ruedas ni guantes y buzos de competición. Ahora será el tiempo de concentrarse y disfrutar la mejor carrera que ofrece la vida: la llegada de un hijo.

"Serán dos años sin correr y después veo", aseguró Germán sobre su parate.



Motocross:

Germán Henze; "Fue la primera y la última carrera del año"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar