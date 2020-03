El defensor de Villa Dálmine se refirió al empate frente a Deportivo Riestra: "En líneas generales fue algo justo". PRIMERA NACIONAL: Una de las novedades que presentó la primera formación de Felipe De la Riva en el primer partido de su segundo ciclo como DT de Villa Dálmine fue la aparición como lateral izquierdo de Juan Ignacio Alvacete, quien con Lucas Bovaglio se venía desempeñando como alternativa de Gastón Martínez en el puesto de segundo marcador central. Pero ello parece haberse terminado para "Juani", quien llegó al Violeta en 2018 de la mano del propio entrenador uruguayo. "Fue positivo el retorno de Felipe, a nivel grupal e individual. Somos varios los que ya lo conocemos. Es un técnico muy exigente, que trabaja mucho. A medida que todos vayamos asimilando su idea, creo que hay buen material para afirmarnos y hacer grandes cosas", señaló Alvacete en diálogo con FM Radio City. En cuanto al empate 1-1 frente a Deportivo Riestra, el zurdo explicó: "Nos enfrentamos ante un rival que sabíamos lo que se jugaba. Y también sabíamos las adversidades que íbamos a tener. Creo que el empate, en líneas generales, fue algo justo. En el segundo tiempo se nos vinieron y nosotros no supimos contenerlos ni manejar bien los espacios de la cancha". Sobre esa situación que se dio especialmente en el complemento, el lateral izquierdo agregó: "Se hizo muy complicado. Ellos cambiaron el planteo, ubicaron dos extremos y dos atacantes por adentro. Entonces se nos hizo difícil salir de atrás, porque nos ganaban la segunda pelota. El equipo se tuvo que sacrificar, replegarse y pararse más atrás, que no era la idea". Igualmente, Riestra necesitó de dos penales para llegar al empate. Y la sensación que quedó desde afuera es que ambos resultaron inventados por el árbitro Lucas Novelli. "Fueron un poco polémicos", afirmó Alvacete. "Son cosas que sabemos que pueden pasar y que te sacan de foco. Tratamos, a pesar de ello, de no irnos del partido, de estar siempre en juego y mentalizados en lo nuestro. Pero ya está: no hay que quedarse con eso, sino mirar lo que viene", añadió, evitando justamente caer en la polémica sin sentido. Con el empate, el Violeta no pudo descontarle puntos de manera directa a Riestra, que se encuentra en el 4º puesto de la Zona B y hoy estaría ingresando al Reducido por el segundo ascenso. Sin embargo, el defensor le dio valor a la igualdad. "Lamentablemente no pudimos traernos los tres puntos, pero creo que el punto nos va a servir. Tenemos que hacerlo valer en Campana". Y en esa misma línea se refirió a la otra lucha que no termina de desvanecerse en Mitre y Puccini: la batalla por la permanencia (hoy, Villa Dálmine cuenta con 7 puntos de ventaja sobre el último, Gimnasia de Jujuy). "Está todo muy parejo, los de abajo vienen ganando. Nosotros tenemos que sumar, sumar y sumar para no enredarnos en esa pelea", marcó Alvacete.

CON EL REGRESO DE FELIPE DE LA RIVA, ALVACETE VOLVIÓ A SER EL LATERAL IZQUIERDO TITULAR. FÚTBOL SUSPENDIDO La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó ayer suspender toda su actividad en el marco de las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus. Una decisión que Alvacete avaló desde Villa Dálmine: "Estoy totalmente de acuerdo, era algo que se veía venir. Hay que ser conscientes de la situación, tomar las precauciones y ser responsables", señaló. QUEDÓ UN PARTIDO POSTERGADO Por la suspensión del fútbol que ayer se resolvió entre el Ministerio de Turismo y Deportes y la AFA, el encuentro que ayer debían disputar Gimnasia de Mendoza y Sarmiento de Junín en tierras cuyanas quedó suspendido y se transformó en el único de la 21ª fecha de la Primera Nacional que no se disputó. En cambio, el lunes por la noche, Almagro le dio vuelta el partido a Chacarita y le ganó 2-1 como visitante, propinándole así la primera derrota a Claudio "Pampa" Biaggio como DT Funebrero. Con este resultado, el Tricolor de José Ingenieros llegó a los 23 puntos y tomó aire respecto al último puesto que ocupa Gimnasia de Jujuy (19). Por su parte, Chacarita se mantiene con 24 y desperdició la oportunidad de trepar hasta el 7º puesto de la tabla de la Zona B (así, Villa Dálmine sigue 8º). En tanto, en esta 21ª fecha, nada cambió en la parte alta de la Zona A, dado que los tres líderes empataron sus respectivos partidos. Por ello, Atlanta sigue como único puntero con 38 unidades; Estudiantes de Río Cuarto es su escolta con 37; y Estudiantes de Buenos Aires está tercero con 36. Los resultados en esta Zona A fueron los siguientes: Estudiantes (BA) 2-2 Temperley, Mitre (SdE) 0-0 Estudiantes (RC), Alvarado (MdP) 0-3 Independiente Rivadavia, Nueva Chicago 1-1 Ferro Carril Oeste, Guillermo Brown (PM) 0-0 Atlanta, San Martín (SJ) 0-2 Deportivo Morón, Belgrano 1-1 Platense y Agropecuario 2-0 Barracas Central.

Villa Dálmine:

Alvacete; "Este punto tenemos que hacerlo valer en Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar