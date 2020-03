El autor del gol de Puerto Nuevo en la victoria sobre Sportivo Barracas se refirió al encuentro disputado en cancha de Deportivo Morón. PRIMERA D El domingo por la tarde, Puerto Nuevo consiguió un triunfo muy importante para su presente al derrotar 1-0 como visitante a Sportivo Barracas. El autor del agónico tanto de la victoria fue Emanuel Russo, en el cuarto minuto de adición del segundo tiempo. "Fue un esfuerzo muy grande", reconoció el mediocampista, quien en esta oportunidad jugó volcado sobre la izquierda en el amplio terreno de juego del estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, donde Sportivo Barracas hizo de local. "Por las dimensiones del campo y la propuesta de juego de ellos tuvimos que plantear un partido defensivo, achicar las líneas y ser ordenados para no salir regalados a marcar", explicó Russo en diálogo con Ascenso Sentimiento Puro. En el festejo del gol, el mediocampista recibió su segunda tarjeta amarilla y finalmente terminó expulsado por el árbitro Gonzalo Pereira. Y dado el parate del fútbol por el coronavirus estará así un largo tiempo sin jugar. Sin embargo, ello no le quita el objetivo a Russo: "Queremos seguir por la senda de la victoria", aseguró. Por su parte, el flamante entrenador Auriazul, Gastón Dearmas, señaló que el triunfo fue "un gran resultado", teniendo en cuenta que los jugadores y cuerpo técnico llevan "poco tiempo de trabajo" y que debieron preparase especialmente para "un campo de juego de dimensiones tan grandes" ante un rival que se había preparado este semestre para jugar Copa Argentina. "Sabíamos que si teníamos paciencia íbamos a encontrar el error de ellos. Esa era una de las premisas. La otra, intentar jugar. Sabíamos que ellos se podían confundir en la salida y que una nos podía quedar. Por eso salimos a la cancha con el objetivo de respetar el orden", explicó Dearmas, quien aseguró que el triunfo "es de los jugadores". "Tengo que agradecerles a ellos, por el esfuerzo y el compromiso de estos días de entrenamiento", cerró también en diálogo con Ascenso Sentimiento Puro a la salida de los vestuarios del estadio Nuevo Francisco Urbano.

RUSSO MARCÓ EL GOL Y LUEGO FUE EXPULSADO POR DOBLE AMONESTACIÓN SUSPENSIONES TARDÍAS Después de todos los idas y vueltas respecto a la suspensión del fútbol en el marco del contexto de coronavirus actual, la cancelación definitiva se conoció ayer por la tarde, justo cuando se estaban por disputar los dos partidos de la Primera D que restaban jugarse de esta sexta fecha del Torneo Clausura. Así, tanto Muñiz vs Centro Español como Claypole vs Deportivo Paraguayo fueron cancelados a minutos del pitazo inicial, una situación que generó mucha bronca en los jugadores y en toda la divisional.

Puerto Nuevo:

Russo; "Fue un esfuerzo muy grande"

