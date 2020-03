De manera integral y en un trabajo coordinado desde el Ejecutivo, distintas áreas municipales se encuentran trabajando para evitar la proliferación de la pandemia en la ciudad. El Municipio, de forma integral a través de las distintas áreas, está llevando adelante una importante campaña de prevención y concientización sobre el Coronavirus. Como parte de estas medidas, dos móviles (uno de Defensa Civil y otro de la Dirección de Tránsito), se encuentran desde el martes recorriendo las calles de la ciudad con un megáfono mencionando a través del cual se da un mensaje de concientización y se hace referencia a la importancia de permanecer en sus hogares y evitar los espacios públicos. Esta campaña preventiva, también incluye piezas de comunicación y avisos que se encuentran publicados en todas las redes sociales del Municipio (Facebook, Instagram, Twitter) y los distintos medios de comunicación, que indican la batería de medidas impulsadas por el intendente Sebastián Abella. En línea con lo que están realizando otros municipios, también se solicitó colaboración a las fuerzas de seguridad a fin de intensificar estas medidas que buscan el bienestar de los vecinos. De esta manera, el Municipio se encuentra trabajando incansablemente para llevar tranquilidad a todas las familias de la ciudad y evitar la proliferación de esta enfermedad que mantiene al mundo entero en vilo.

Defensa Civil recorrió las calles de Campana dando consejos a la población para que no salga de sus casas en caso de no ser necesario. También se vieron móviles de Tránsito y Prefectura.





Campaña comunicacional de prevención y concientización. defensa civil y la dirección de tránsito recorrieron las calles recomendando no salir si no es necesario y evitar los espacios públicos.

#Ahora VIDEO Defensa Civil recorre la ciudad con megáfono recordando que rige la Emergencia Sanitaria, recomiendan a los vecinos quedarse en sus casas y evitar reuniones en espacios públicos. (No es toque de queda) entre todos podemos evitar la propagación del #Coronavirus pic.twitter.com/JVhycOAw3K — Daniel Trila (@dantrila) March 19, 2020 #Ahora importante operativo de control de sanidad en el Parador de La Carmela pic.twitter.com/wacFaYQBYS — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 19, 2020 #Prevención del Coronavirus pic.twitter.com/agGl7UNG4t — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 18, 2020 #QuedateEnCasa pic.twitter.com/AglHkE221C — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 17, 2020

Coronavirus:

Campaña comunicacional de prevención y concientización desde el municipio

